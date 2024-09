Astrotarocchi 14 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 14 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci saranno conversazioni amichevoli con qualcuno che pensate amico /a ma in realta’ riferisce a persona che vi e’ ostile, non lo fa con cattiveria, semplicemente parla senza pensare, e’ bene che le vostre cose non arrivino da nessuna parte, tenetele per voi, la giornata e’ buona

Toro si risolve anche a voi una questione e un bel sole spunta a darvi una bella energia, di solito porta vittorie successi e riconoscimenti, quindi se non tutto, ma le soddisfazioni arrivano, ci vuole pazienza e rimanere concentrati, il resto ci pensa l’Universo e la giornata e’ buona

Gemelli Le difficolta’ le supererete, perche’ come sempre non mancheranno, ma il salto all’ostacolo e’ la vostra specialita’, arrivano notizie importanti che ribaltano qualche problema che avete in fase di stallo, lo sblocco e’ improvviso

Cancro a causa della troppa fiducia in qualcuno, si e’ rovinato qualcosa, avete fatto delle scelte e i cambiamenti di direzione che farete li terrete ben custoditi farete accordi per dei cambiamenti anche importanti, tranquilli che verranno fuori quando sono cosa fatta, fortunatamente non tutto il mondo e’ cattivo, ma meglio comunque tacere sempre e comunque. La giornata e’ buona

Leone siete affidabili determinati e stabili, sapete quello che volete, ma ancora non trovate la strada, state sereni, le porte si aprono sempre al momento giusto e al posto giusto quindi quando sara’ il momento arrivera’ la soluzione e tutto quello che avete patito come sofferenza sara’ solo un ricordo che svanisce, a tutto c’e’ il rimedio, la giornata scorre tranquilla

Vergine arriva la seconda opportunita’ per una questione che gia’ avete avuto in passato ma che non avete saputo sfruttare, riappare per la seconda volta, la dovrete condurre in maniera diversa dalla volta scorsa, con intelligenza e saggezza, non perdete il treno

Bilancia

Scorpione arrivano notizie che fanno chiarezza su qualcosa che sembrava avvolto nella nebbia, vi portano a fare delle scelte, qualcuno vi propone qualcosa di nuovo, valutatelo, sembra essere una buona cosa e sopra tutto e’ come se dovesse crescere un albero, sara’ una bella pianta in futuro, rifletteteci

Sagittario attenzione alle spese tenete d’occhio le uscite che siano bilanciate con le entrate, la voglia di spendere c’e’, ma meglio rimandare a data da destinarsi , e se risparmiate potrebbe essere piu’ grande il regalo che vi fate per natale, la giornata e’ buona

Capricorno vi siete allontanati da una fase pesante, di stallo, ancora navigate un po’ nella nebbia e nel nervosismo, ma arrivano gratificazioni e successi che riportano in paro il momento scuro vissuto e la giornata oggi e’ tranquilla

Acquario ci sono notizie che arrivano e piu’ strade per iniziare qualcosa di nuovo o rinnovare quello che c’e’, e voi con un gran cuore risolverete anche una faccenda sentimentale che e’ molto che l’avete dentro, a volte in un colpo solo si risolvono diverse cose, la giornata e’ buona

Pesci arrivano per voi delle vittorie ( piccole o grandi non importa ) che non v’aspettate e che danno veramente un bel respiro all’autostima, e sopra tutto sono in arrivo le soddisfazioni, che non sono poche, si apre una finestra su un bel sole, simbolo di successo e di tanta tanta luce, la giornata e’ buona

Buon sabato a tutti





