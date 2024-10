Astrotarocchi 14 ottobre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠đŸŸ

14 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete arrivano messaggi o notizie da persona che non sentite da molto tempo vi raccontera’ cos’e’ accaduto, forse c’entra la gelosia di qualcuno che vi ha tenuto distanti, ora ci sono i termini per poter riprendere se lo volete almeno i contatti, la giornata e’ buona

♉️ Toro per chi lavora in maniera autonoma le cose procedono come sempre, per chi ha dei superiori, fate attenzione a non pestare i piedi sbagliati, le reazioni potrebbero sorprendervi e non in maniera piacevole, quindi almeno per oggi fate attenzione e la giornata comunque scorre tranquilla

♊️ Gemelli alcuni impedimenti che fino ad ora vi ostacolato, finalmente a loro volta trovano un bella montagna e si fermano, e voi avete il via libera per tutto e in tutti i settori, e’ il momento giusto per realizzare qualche progetto

♋️ Cancro e’ ora di lasciare andare e andare oltre, non e’ piu’ il caso di piangere sul latte versato, meritate di piu’ e di meglio, chiudete quel libro e scrivete il nuovo, la giornata e’ buona

♌️ Leone arrivera’ una bella somma di denaro, o che avete guadagnato o da qualunque parte e saprete molto bene gestire questa somma, nel tempo vi fruttera’ bene e la giornata e’ scorrevole

♍️ Vergine qualcosa che vi disturba molto si e’ fermato, e voi potrete procedere per la vostra strada facendo ” crescere i vostri alberi ” ( progetti ) come meglio credete, non servono maestri che vi fanno sbagliare, lo fate molto bene da soli ( le cose giuste )

♎️Bilancia arrivano nuove conoscenze e l’astuzia di capire se sono persone sincere e leali, lo sono, arrivano inviti che non v’aspettate e la giornata e’ interessante

♏️Scorpione possono o stanno per arrivare aumenti di stipendio o entrate extra che non v’aspettate, ma sono straguadagnati non e’ certo la fortuna che v’aiuta, la giornata e’ buona

♐️Sagittario arrivano nuove conoscenze interessanti, per passare delle ore spensierate, ci sara’ un po’ da divertirsi, ma fra il serio e faceto arriva anche qualche discorso serio e comunque le nuove conoscenze saranno piacevoli e la giornata anche

♑️Capricorno : se volete avere un amore che sia soddisfacente dovete prima essere soddisfatti e in perfetta armonia con voi stessi poi con il resto del mondo, quando arriverete a queste sarete pronte per un’amore importante, e’ in arrivo un invito

♒️Acquario non dovreste aver paura di mostrare le vostre fragilita’, almeno non con le persone che amate, se non c’e’ la fiducia difficile si possa spiccare il volo, lavorateci su, la giornata e’ buona

♓️Pesci per i single inizia un periodo piĂš fortunato, l’importante è non guardare al passato ma concentrarsi sul presente e fare ogni giorno un passo avanti per dar vita ai vostri sogni per chi e’ impegnato si continua su questa strada, la giornata e’ buona

Buon inizio settimana a tutti



