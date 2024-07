Astrotarocchi 14 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 14 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete l’amore e’ un sentimento che vuole l’esclusivita’ e pochi sono disposti a concederlo, intorno a voi qualcuno c’e’, osservate con attenzione potreste rimanere sorprese, la giornata e’ buona

Toro se siete in attesa di qualcosa, mettetevi comode, un po’ c’e’ d’aspettare, ma fate in modo che l’attesa sia produttiva, cercate di fare cose che vi divertono e rallegrano, arrivera’ tutto, qualunque cosa sia, al momento giusto, la giornata e’ buona

Gemelli per un amore che travolga piacevolmente la vostra vita, dovete avere la mente sgombra, fino a quando sarete in agitazione per qualcosa, sara’ dura, quindi rilassate la mente e l’amore come ogni cosa arriva, e la giornata e’ buona

Cancro per voi e’ ora di scoprire luoghi e persone diverse dalla solita routine, se potete, cercate di cambiare rotta, senza abbandonare le persone e situazioni che conoscete, cominciate ad esplorare il nuovo, la giornata scorre tranquilla

Leone se e’ un sano confronto quello che si sceglie d’avere, ben venga, ma se dev’essere scontro diretto, meglio evitare, con quello sano si cresce, con l’altro si perde a prescindere da chi ha ragione e chi no, la giornata potrebbe fornire la voglia di discutere, meglio evitare

Vergine l’inventiva e’ dentro un qualche cassetto, ora fate fatica a ritrovarla, e’ bene che vi concentriate e la ripeschiate, serviranno soluzioni a questioni, dove l’inventiva servira’, quindi armatevi di pazienza e sicuramente risolverete, la giornata e’ buona

Bilancia per ritrovare la parte fanciullesca e alleggerire un po’ il carico pesante che ultimamente ha gravato molto sulle vostre spalle, sarebbe bene riunire un po’ di persone e fare quello che vi piace, qualunque cosa andrebbe bene, stareste meglio e piu’ sereni, la giornata comunque e’ tranquilla

Scorpione e’ ora di passare ai fatti, se quello che vi circonda non vi piace, potrete sempre cambiarlo, almeno per quello che potete, e subito tutto iniziera’ a migliorare compreso l’umore, la giornata scorre comunque bene

Sagittario l’essere in comunicazione con il bambino interiore va bene, ma trasformarsi completamente direi che non e’ il caso, cercate di restare voi stessi, ma smussando qualche angolo qua e la’ forse l’effetto sara’ migliore e la giornata comunque e’ buona

Capricorno e’ il caso di iniziare sopra tutto nei rapporti a due di godersi qualche sana risata e un po’ di divertimento, essere sempre rigidi sortisce l’effetto contrario e cioe’ la noia, provate a scherzare un po’ di piu’, l’effetto sara’ decisamente notevole

Acquario vorreste qualcosa che vi aiuta a liberarvi di alcuni pesi che portate da tempo, arrivera’ il momento in cui tutto sara’ un po’ piu’ semplice, per ora un po’ di fatica c’e’, ma s’arrivera’ anche ad una svolta, e’ solo questione di tempo

Pesci ripercorrendo il passato, troverete molte soluzioni a questioni attuali perche’ gia’ passate e un po’ accantonate, e’ ora di rispolverare vecchie soluzioni e rimetterle in campo, si risolvono diverse questioni



Buona domenica



