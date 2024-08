Astrotarocchi 14 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

14 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete siamo nella fase piu’ stancante dell’anno, dovrete aver cura di non arrivare sovraccarichi da emozioni e stanchezza, un po’ di pausa ci vuole, la giornata e’ comunque buona

Toro in questo momento c’e’ armonia e tranquillita’, se siete in coppia cercate dei dialoghi leggeri ma anche chiarificatori, e’ il momento ideale per farlo

Gemelli per voi ci sono nuove sfide e nuove opportunita’ un po’ in tutti i settori, tutto sta ad avere il coraggio di osare, ma per come la vedono le carte, oserete eccome

Cancro per i single in questi giorni sono possibili colpi di fulmine e perche’ no, anche coppie che passano alla luce del sole, insomma grandi movimenti ci sono nell’aria, per chi e’ in coppia miglioreranno la loro situazione, un buon momento per voi

Leone ci saranno delle sfide che dovrete affrontare, e’ ora di ricaricare le pile e divertirvi, questa e’ la strada giusta per poi riprendere alla grande le vostre cose

Vergine in questo periodo siete particolarmente coinvolgenti con gli altri, se avete da chiarire qualcosa questo e’ il momento giusto per far ascoltare le vostre ragioni, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arrivano notizie in famiglia molto positive sara’ possibile forse incontrare persone che da tempo non s’incontrano, sembrerebbe una bella riunione familiare, dove si passano dei giorni in serenita’ e tranquillita’, e la giornata comunque e’ positiva

Scorpione arrivano accordi di tipo economico molto molto favorevoli e remunerativi ( nei prossimi tempi ) che vale la pena valutare seriamente portano vantaggi economici e successi, le prossime giornate sono tranquille

Sagittario qualche tipo di accordo per ora e’ in fase di stallo, l’ostacolo non va preso a testate, ma bisognera’ agirare l’ostacolo usando saggezza e lungimiranza, onde evitare di farvi male, alla fine riuscire a risolverla, la giornata e’ buona

Capricorno riuscirete a trovare proprio in questi giorni, qualcosa che non trovavate, e vi sara’ utile nei prossimi tempi, la giornata comunque e’ davvero buona

Acquario potrebbe arrivare l’occasione che fa l’uomo ladro una passione improvvisa e vi mette per aria con le farfalle allo stomaco, ogni tanto non guasta viversela cosi come viene e voi non disdegnerete, la giornata direi che e’ ottima

Pesci un cambiamento vi riporta il buon umore, e sopratutto vi permettera’ di vedere le cose da un’altra prospettiva che non avete calcolato, non tutti i mali, vengono per nuocere



Buona vigilia di Ferragosto



