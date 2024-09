Astrotarocchi 13 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 13 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete quando le idee sono chiare, si trovano anche soluzioni veloci, ed e’ proprio cosi che trovate soluzioni a questioni quotidiane, sapete molto bene quello che volete. Questo e’ il segreto

Toro qualcuno di nuovo sta per arrivare nella vostra vita, ed avra’ argomenti molto convincenti, anche affascinante come persona, ma ricordate e’ un cavaliere passa si ferma e va’, per l’avventura e’ perfetto, ma il cuore tenetelo stretto

Gemelli quello che riguarda il denaro e anche le cose piu’ care che avete per ora e’ bene non rivelare nulla a nessuno, custodite i vostri segreti come se fossero un tesoro da preservare e piu’ sicuri di cosi non potete essere, meglio non fare ascoltare all’invidia che e’ sempre pronta ad agire, in questo modo morira’ di fame

Cancro siete, in certe giornate, giu’ e intrappolati nella confusione, invece di fermarvi a pensare, fate un programma preciso, con delle cose da svolgere giornaliere, sicuramente presi da questo non pensate a stare giu’ e nemmeno nella confusione, e’ ora di provare

Leone anche se a volte fare da spalla pesa e’ molto meglio ascoltare il lamento di un’amico fidato, che avere l’ansia perche’ ci si sente soli e abbandonati, a volte non ci si pensa ma anche questo puo’ fare intristire, meglio sentire i lamenti che sentirsi soli

Vergine nella vostra testa tutto dovrebbe essere diverso e cambiato ma ahime’ i progetti a volte, non corrispondono alla realta’, ma si possono sempre migliorare. Senza farla diventare un ossessione, piano piano in piccole cose cambiate e vedrete che riuscirete ad arrivare ovunque volete, basta la volonta’ e un po’ di fortuna

Bilancia la vostra intuizione al momento e’ molto attiva, date retta a quello che pensate, e provate a vedere se veramente e’ cosi come d’istinto pensate, se cosi e’, dategli retta, e vedete dove vi porta, sicuro nel posto giusto per voi

Scorpione arrivano a breve notizie che hanno con se la fortuna e questo stimolera’ la vostra fantasia, facile metterete in campo nuove idee, e le porterete anche in pratica con un bel risultato, quindi ben vengano nuove idee e nuove esperienze

Sagittario cercate di riportare l’armonia ovunque sentite che non siete in sintonia, quindi potrebbe essere ovunque, lavoro, famiglia ecc, e se non riuscite tenderete a ” emigrare ” altrove, e’ un buon sistema questo per rimanere comunque tranquilli e se possibile riportare la tranquillita’, bravi

Capricorno arrivano notizie riguardanti qualcosa che state aspettando forse dei riconoscimenti, e nel contempo dovrete fare attenzione a qualcuno che e’ poco sincero nei vostri confronti, capirete chi e’, e la risolverete, le strade si divideranno e amici come prima, anzi molto meno, ed e’ la strada giusta da seguire

Acquario vi state allontanando dal caos e ritrovate il conforto di amici e di notizie che vi rallegrano, parlando con qualcuno arriva la soluzione a qualcosa che e’ proprio pesante da sopportare e la risolvete, quindi una giornata interessante

Pesci Notizie che chiariscono una qualche situazione sono in arrivo, ci saranno delle confidenze che vi verranno fatte, tenetele pronte per quando vi serviranno, perche’ vi saranno utili in futuro

Buon venerdi a tutti

