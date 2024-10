🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

13 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete c’e’ qualcosa che stuzzichera’ il vostro interesse, la cosa sembra divertente e si tratta di conquistare qualcosa o qualcuno, ma se si tratta di qualcuno, attenzione a non metterci il cuore si rischia di spezzarlo, la giornata e’ buona

♉️ Toro qualcuno fa l’amica o amico ma e’ un canto di sirena, non e’ persona ne’ corretta, ne’ leale, ne’ sincera, dovrete cercare di capire chi e’, e poi tenervene alla larga, ci guadagnerete in tutti i termini, la giornata scorre tranquilla

♊️ Gemelli c’e’ un pensiero rivolto costantemente a qualcuno o a qualcosa a cui voi siete molto legati, la cosa e’ reciproca, anche dall’altra parte il pensiero c’e’, si tradurra’ in un contatto vero e proprio e il tempo non sara’ mai passato

♋️ Cancro sembra che le buone energie convoglino verso l’amore che e’ in arrivo c’e’ la mano del destino che trovera’ il modo di farvelo arrivare, non sara’ cosa da poco, quindi fate attenzione potrebbe essere quello giusto

♌️ Leone arriva un invito o un occasione propizia per avanzare verso la vostra prossima tappa, e sarebbe occasione da sfruttare aggiustando un po’ la mira, arriverete prima di quanto pensate, pensateci, la giornata e’ ottima

♍️ Vergine spesso la verita’ o l’ingenuita’ possono generare suscettibilita’ o discussioni, non tutti amano sentirsela dire, il consiglio e’ fatelo, ma con diplomazia e non si creeranno incidenti

♎️Bilancia vi dedicate con molta devozione a qualcosa che vi piace fare, un hobby, uno sport e la giornata passa in totale relax, lascerete la mente libera di vagare dove vuole ed e’ questa la giusta cosa da fare, lasciare la mente libera

♏️Scorpione c’e’ presagio di cambiamento nell’aria, se la vostra situazione non e’ delle migliori, sicuramente puo’ ribaltarsi in meglio, diversamente potrebbe ricercarvi qualcuno che non vedete e sentite da molto tempo, e sara’ una situazione bella, davvero da viversi bene, la giornata e’ buona

♐️Sagittario Siete chiamati ad affrontare una sfida dove in campo scende il coraggio e l’intelligenza di saperle affrontare, ci riuscirete molto bene, poi pero’ riposate anche di questo c’e’ bisogno

♑️Capricorno siete calmi ma vorreste sfidare il mondo, peccato che non siete qui per compiere questo tipo di missione, infatti ci saranno dei cambiamenti e finalmente la serenita’, ma dovrete aspettare il posto giusto al momento giusto, non tardera’ ad arrivare

♒️Acquario avete perso un po’ la fiducia in qualcosa, non sara’ proprio come pensate arriva un chiarimento e le questioni si rimettono al loro posto, e’ una nuvola passeggera quella che avete ora sul capo, passa veloce e se ne va, la giornata e’ buona

♓️Pesci ci sono cambiamenti che voi farete apparentemente normali, ma non sapete che questi vi porteranno ad altre scelte giuste per voi e se una meta l’avete in testa senza nemmeno saperlo c’arriverete in un battibaleno, la fortuna a volte e’ silente ma c’e’ anche per voi

Buona domenica a tutti



⭐Per info letture personalizzate, annualita', mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe', lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali

