Astrotarocchi 13 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 13 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono notizie molto veloci in arrivo che confermano qualcosa che voi gia’ sapete, potrebbe essere un’uscita, con amici, o incontrarsi per organizzare qualcosa, insomma nulla di serio o motivo di ansia, semplicemente un fine settimana tranquillo

Toro per voi una giornata di tranquillita’, dove potrebbe scappare una gita in qualche luogo di divertimento con amici, o magari semplicemente una giornata di riposo dove ci si sente bene e sereni e va benissimo cosi

Gemelli arrivano belle soddisfazioni nei prossimi tempi davvero che meritate, e si risolve qualcosa che da tanto tempo aspettate di capire e mettere a posto. E’ stato faticoso ma ci siete arrivate e solo grazie alla vostra pazienza, la giornata e’ ottima

Cancro dovete gestire delle situazioni e ne sarete perfettamente in grado, bastera’ usare bene le idee che avete e la testa, si risolve in un battibaleno, e la giornata torna a sorridere

Leone le scelte a volte non sono state facili per voi e questo a volte vi rende piu’ chiusi e taciturni, ma attenzione a non essere troppo polemici con chi vi e’ vicino, e fate attenzione alle vostre intuizioni, sono quelle giuste, la giornata comunque scorre

Vergine ci sono accordi che nei prossimi giorni, dovrete trovare con qualcuno di famiglia, troverete la giusta soluzione per ogni cosa e iniziera’ il vero fine settimana, forse ci sara’ chi vuole andare in un posto e chi in un altro, bisognera’ solo trovare il giusto compromesso

Bilancia qualcuno di molto importante vi dira’ qualcosa che riguarda sentimenti e stabilita’, e finalmente capirete con grande chiarezza quello che e’ accaduto e accadra’, e la giornata e’ buona

Scorpione arrivano notizie di qualcuno amico che potrebbe parlarvi di soldi, o argomenti inerenti ad esso, oppure potrebbe trattarsi di qualcuno che v’invita in qualche localita’ di divertimento, la giornata comunque andra’ bene

Sagittario qualcosa inizia a migliorare, e anche a risolversi, ci saranno prossimi giorni accordi che riguardano soldi e scelte da fare attenzione che tutto sia a posto, si rischia d’impantanarsi, la giornata e’ buona

Capricorno tanta confusione va fermata e solo dopo si risolveranno e anche qui si capira’ bene chi ha fatto cosa e a chi, quindi cercate di rimettere ordine nella quotidianita’, piano piano arrivera’ il resto e la giornata scorre

Acquario Dovrete essere stabili e determinati nelle decisioni prese, una volta decisa una linea non ha molto senso tornare indietro per prendere un’altra strada, create confusione in voi e negli altri che non comprendono questo atteggiamento, la giornata sara’ un po’ altalenante

Pesci non volete lacci al collo e siete fortemente spinti a fare qualcosa di nuovo la creeativita’ e’ a mille, seguite la vostra intuizione avrete sicuramente ragione e la nuova idea vi fruttera’ bei soldini

Buon sabato



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 ❤