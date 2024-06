Astrotarocchi 11 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 11 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete nei pensieri passa l’idea di rivedere o risentire qualcuno che si e’ perso di vista, e non escludo che in futuro un forte desiderio possa vedersi realizzato, nel frattempo la giornata scorre senza troppi ostacoli

Toro mentre siete in attesa di qualcosa che deve concludersi e’ bene che sappiate che altro si aprira’ subito dopo, e questo e’ per destino che andra’ bene, tenendo sempre conto che esiste comunque la propria volonta’, si deduce che quando qualcosa si perde, qualcos’altro di migliore arriva, la giornata e’ buona

Gemelli un’iniziativa che nasce a breve porta l’inizio di una bella passione che potra’ essere di qualunque genere o per una persona o per lo studio di qualcosa, sta di fatto che sarete molto prese e assolutamente indifferenti al resto, la giornata e’ buona

Cancro dopo un momento di alti e bassi vi apprestate a scegliere una nuova strada, e questo nuovo inizio per voi sara’ molto significativo, a volte i cambi di corrente sono necessari e la giornata comunque e’ tranquilla

Leone sul lavoro, siete in attesa di conferme, ma continuando ad impegnarvi dimostrerete ancora di piu’ quello che valete, e comunque i riconoscimenti arriveranno, e’ solo questione di tempo, la giornata e’ buona

Vergine c’e’ una situazione che a qualcuno sta peggiorando, ma non a causa vostra, anzi a voi hanno creato il problema che ora si sta risolvendo quindi chi ha sbagliato avra’ le sue conseguenze, la vostra giornata e’ buona

Bilancia arrivano per voi notizie, se avete una questione legale o burocratica in ballo, si fa chiarezza e ritorna la quiete, se non ci sono questioni legali, allora chiarite qualcosa con qualcuno e si mette a posto, la giornata e’ comunque positiva

Scorpione qualcosa si e’ messo nel verso giusto e la fortuna, complice di questa situazione ha fatto la sua parte, in ogni caso se sono in sospeso alcune cose, si metteranno a posto, e la giornata e’ buona

Sagittario state cercando qualcuno di davvero speciale per innamorarvi, qualcuno che abbia la capacita’ di girarvi la vita sottosopra, se e’ cosi forte il desiderio, attenzione l’Universo e’ sempre in ascolto e potreste riuscire, la giornata e’ positiva

Capricorno avete molta buona energia, non la sprecate con il credere poco in qualunque cosa, prefissatevi un obiettivo e perseguitelo, riuscite piu’ facilmente che in altri momenti, ad ottenerlo, la giornata e’ positiva

Acquario se qualche problema l’avete affrontato ne siete fuori, arrivano vittorie e soddisfazioni non indifferenti era solo questione di tempo, ma voi lo sapevate gia’, niente e’ impossibile se davvero lo si desidera molto, la giornata e’ buona per voi

Pesci la fortuna aiuta gli audaci, anche in maniera del tutto inaspettata e’ un passaggio di fortuna che andra’ a sistemare alcune questioni anche retroattive e comunque c’e’ la soddisfazione in arrivo, la giornata e’ buona



Buon martedi a tutti



🔴 Per consulenze potete contattarmi su WhatApp al 347 57 49 499 🔴