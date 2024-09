Astrotarocchi 10 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete attenzione a qualcuno che un po’ di malizia nei vostri confronti ce l’ha, con il canto di sirena cerca di richiamare su di se l’attenzione, ma appunto e’ un canto di sirena, non lasciatevi abbagliare e anzi allontanatevene senza nessun senso di colpa

Toro anche per voi, la carta dice di fare attenzione, c’e’ in ballo qualcosa che bolle in pentola, siate prudenti, non parlatene con nessuno, si rischia di veder sfumare il vostro progetto, portatelo avanti senza dare troppo eco alla questione, fate e tacete

Gemelli arrivano ottime notizie e qualcosa che qualcuno v’insegnera’ a fare e che non avete mai provato, andra’ molto bene e si apre una strada per nuove possibilita’ e nuove iniziative, e’ bello ogni tanto cambiare e rinnovare e’ il vostro momento

Cancro e’ giunto il momento di chiarire le situazioni in sospeso, ed e’ prevista una riconciliazione, che non necessariamente e’ d’amore, potrebbe trattarsi di amicizia, colleghi, di qualunque cosa si tratti si chiarira’ e c’e’ la riappacificazione, meglio per tutti

Leone e’ in viaggio per voi una bella energia un cambiamento e una vittoria che proprio non v’aspettate, c’e’ voluto tempo, molti sacrifici ma la soddisfazione ne e’ valsa la pena, quindi che ben venga la vittoria

Vergine attenzione alla solita pettegola e intrigante, che con il suo parlare, e a sproposito, crea solo danni, se individuate chi e’, mollatela li e andate oltre, non date credito a chiacchiere di nessun tipo, e’ il modo migliore per stare tranquilli

Bilancia occorre porre attenzione alle spese e’ un momento dove la voglia e’ tanta ma se non ben dosata si rischia di rimanere senza, meglio calibrare le spese e stare tranquilli, la giornata e’ di forte tentazione per lo shopping

Scorpione siete in fase di studio, dovete superare degli scogli e state cercando di capire come fare, ci vuole un’intuizione che arrivera’ e riuscirete tranquillamente a girare la montagna, la giornata e’ proficua per voi

Sagittario nonostante la buona sorte sia al vostro fianco, a volte fate veramente fatica, ma questa non vi deve spaventare, la buona sorte spiana un po’ la strada, ma il resto lo dovete fare voi, non abbattetevi e continuate, le soddisfazioni arriveranno

Capricorno per voi arriva la fortuna che da’ una svolta decisiva a gli eventi, possono arrivare guadagni extra, vincite di questioni legali, insomma la dea bendata vi accompagna, occhi aperti e afferrate l’occasione al volo

Acquario attenzione a qualcuno che vi attira ad un trabocchetto per ottenere qualcosa che non e’ suo, ma solo per il gusto, di buttarvi giu’, e’ persona non propriamente amica, meglio allontanarla e in maniera definitiva, la giornata comunque procede tranquilla

Pesci arrivano anche per voi entrate extra, o comunque situazioni economiche propizie e soluzioni a problemi che hanno dato filo da torcere, insomma piano piano la vita riprende e inizia a sorridere

