Astrotarocchi 10 luglio 2024

10 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete la giornata e’ risolutiva per questioni o economiche o che sono in sospeso, c’e’ la soluzione e la chiarezza e’ fatta, finalmente potrete andare avanti sereni e la giornata scorre liscia

Toro niente ansia quando tutto sembra essere buio ricordatevi che voi siete luce e che comunque potete camminare , piano ma andate avanti, arriverete all’uscita a breve. La giornata e’ buona

Gemelli siete in un momento di no conctat con qualcuno, ma sentite che non e’ finita la storia, e’ come un filo vi legasse all’altro, e l’universo mandera’ chiari segnali, ci sara’ riappacificazione, la giornata e’ tranquilla

Cancro ci sono notizie e scelte che creano confusione, o che comunque sono confuse, state tranquilli si esce da questa situazione e si risolve, importante e’ la riflessione sulla scelta da fare e comunque la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Leone forse un viaggio o uno spostamento verra’ ritardato o rinviato, nulla d’irreparabile semplicemente un piccolo ostacolo che si risolve velocemente, la giornata e’ tranquilla

Vergine si tratta di amore sincero quello che provate e prova questa persona per voi ma si tratta di amore Karmico non e’ mai cosi facile viverlo, tuttavia riuscirete a risolverla e sopra tutto a vivervelo, la giornata e’ buona

Bilancia arrivano notizie piccole vittorie o soddisfazioni sono in arrivo, c’e’ l’inizio di qualcosa che e’ nuovo per voi, o anche il ” riammodernamento ” di qualcosa che andra’ molto bene e la giornata e’ ottima

Scorpione se anche c’e’ una difficolta’ state serene la superate davvero bene, chi dovra’ fare un viaggio scomodo, lo fara’ ma non riguarda voi, superati i fastidi andrete dritte a meta e la giornata e’ buona

Sagittario non scagliate le vostre frecce senza aver tenuto in considerazione il fatto che una volta lanciate non le potete richiamare indietro e come i sassi una volta lanciati, c’e’ anche la reazione, pensate bene prima di reagire, la giornata e’ con l’umore ballerino

Capricorno c’e’ un ostinazione a voler trovare una spiegazione che al momento non c’e’, arrivera’ ma nel frattempo vivete, mandate avanti la vostra vita, solo cosi arriverete a capirlo, e comunque la giornata e’ buona

Acquario oggi giornata si impegnativa dove probabile vi stancate ma riuscite ad avere grandi risultati e quindi ben venga tutto questo se insieme c’e’ la soddisfazione e la gratificazione

Pesci arrivano notizie interessanti a livello personale, una buona conoscenza, un buon giro d’amicizie, qualcosa che voi dovreste coltivare, e’ ora di girare pagina e pensare un po’ a voi stessi



Buon mercoledi a tutti



