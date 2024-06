Astrotarocchi 10 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete qualcosa rimarra’ fermo fino a quando la situazione non sara’ chiarita, e solo dopo ci saranno ulteriori scelte, arrivano notizie di lavoro e comunque la giornata e’ positiva

Toro e’ bene non forzare la mano su qualcosa che ha bisogno del suo tempo per essere compresa, nel frattempo approfondite qualcosa di vostro interesse e arrivano notizie di amici che non si sentono da tempo, la giornata e’ tranquilla

Gemelli la giornata e’ un po’ faticosa, ma comunque l’affronterete bene con il solito buon umore, e gli ostacoli, se appaiono, verranno immediatamente stoppati e si prosegue tranquilli, attenzione solo a non stancarvi troppo

Cancro alcune notizie riservate che state aspettando arrivano e vi saranno rese note, e sulla base di queste, dovrete poi fare scelte precise, e che saranno comunque positive per voi, la giornata e’ buona

Leone nuovi inizi sono pronti per voi, niente labirinti, niente ragionamenti contorti, tutto questo avra’ fine, la chiarezza e’ il mantra da seguire, e sicuramente un carico troppo pesante inizia ad alleggerirsi, il nuovo inizio per voi e’ davvero migliore e la giornata e’ tranquilla

Vergine nonostante non sia stato un periodo brillante e nonstante siete andate ad analizzare ogni singola cosa, avete rinunciato a venirne a capo, e alla fine non tutto c’e’ dato di sapere, avete fatto bene, proseguite senza problemi e piu’ leggere, la giornata e’ buona

Bilancia il destino a volte fa bei scherzi, e arrivano notizie di persone che non v’aspettate, ci saranno informazioni che vi verranno date e che vi sara’ utile sapere, la giornata e’ scorrevole

Scorpione arrivano notizie di questioni economiche in entrata, e’ una piccola cifra ma che sara’ utile da incoraggiamento, e la giornata, se cosi e’ parte bene e finisce meglio

Sagittario C’e’ la decisione di agire e proposte di cambiamenti in atto, questi richiederanno tempo e un approfondito studio per essere fatti al meglio possibile e quando sara’ tutto chiaro, allora potranno partire e dare delle belle soddisfazioni, la giornata e’ tranquilla

Capricorno se qualcosa strada facendo si e’ perso, lo recupererete senza nessun problema e arriva anche l’amore, una situazione non chiara si mette in ordine e tutta la tensione dei giorni scorsi sparira’, la giornata e’ comunque buona

Acquario Sarà inevitabile, lasciar andare il passato, puntate sul nuovo inizio, e ricordate che le prove aiutano a far saltare fuori la forza e la volonta’ e aprono porte a cose e situazioni migliori di quelle passate, la giornata e’ buona

Pesci state portando a casa ottimi risultati chi in un settore chi in un altro e la strada e’ quella giusta, occorre tempo ma arriverete a conquistare belle cime, la giornata e’ in ogni caso positiva



