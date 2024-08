Astrotarocchi 10 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 10 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualche cosa dentro di voi pensa che una sorta di timer si sia fermato e la questione a cui pensate si sia bloccata, a volte e’ soltanto un momento non giusto, ma questa faccenda prima o poi la metterete a posto in maniera positiva per voi, la giornata scorre tranquilla

Toro una sorta di riflessione riguardo a questioni economiche vi fara’ prendere delle decisioni importanti, dalle quali non tornerete piu’ indietro, e’ ora di dare una svolta decisiva, la giornata e’ tranquilla

Gemelli fate attenzione ai sogni potrebbero essere rivelatori, questo e’ un periodo sereno dove non c’e’ nulla che non va anzi arrivano nuove conoscenze e la giornata scorre liscia

Cancro ci sara’ qualcuno che vi lusinghera’ come meglio potra’ ma attenzione sono lusinghe effimere, quindi se vogliamo divertirci va benissimo, ma niente cuore, la giornata e’ buona

Leone arriva una sorpresa inaspettata, un regalo, forse un entrata extra insomma una giornata davvero positiva per voi e sopra tutto capirete chi veramente tiene a voi, la buona sorte e’ un ottima compagna di viaggio in questo periodo

Vergine c’e’ la riuscita di un progetto, uno dei tanti che avete in mente, e questo cammina sottobraccio alla fortuna, all’abbondanza in ogni settore vitale, sfruttate l’onda finche’ c’e’, la giornata e’ buona

Bilancia qualche contrarieta’ si presenta, ma attenzione se la saprete affrontare come si deve, tempo un nano secondo sparisce, e’ proprio una prova, che se superate nell’immediato torna da dove e’ arrivata, e la giornata fila liscia

Scorpione c’e’ un avventura in arrivo per voi, qualcosa che assomiglia a una sfida che dovrete superare, e naturalmente ci riuscirete molto bene, con l’astuzia e la saggezza si arriva ovunque la giornata e’ buona

Sagittario impegnate il vostro tempo in attivita’ che vi piace fare, che puo’ essere qualunque cosa, e rimandate, se non si puo’ a tempi migliori una vacanza dove davvero potrete riposare. La giornata comunque e’ buona

Capricorno ci sono accordi che prenderete con qualcuno per questioni economiche che saranno anche molto redditizzi per voi e per la controparte, cominciano a sistemarsi le questioni economiche e la giornata e’ buona

Acquario per voi altro tipo di impegno, sembrerebbe di tipo sentimentale, forse per qualcuna di voi arriva da parte di qualcuno una proposta seria di fidanzamento ? Puo’ darsi. La giornata e’ positiva

Pesci e’ un fine settimana all’insegna della tranquillita’ e della serenita’, qualcosa vi passa per la testa, ma trovera’ soluzione anche l’impensabile e la giornata scorre tranquilla



Buon sabato

❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger