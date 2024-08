Astrotarocchi 1 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 01 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano notizie affettuose o da persona a cui tenete o da amicizie a cui siete molto legate, forse c’e’ un’uscita anche divertente, insomma il classico fine settimana rilassante

Toro c’e’ qualcosa che avverra’ che vi rendera’ molto contenti potrebbero essere notizie riguardanti situazioni economiche ma che sono positive e inizia una fase molto fortunata, quindi dita incrociate e avanti tutta

Gemelli potrebbe nascere in questi giorni una relazione amicale a distanza e potrebbe essere anche una persona che porta, in futuro oltre che la sua amicizia buone notizie o potrebbe esservi utile per qualcosa in futuro, non trascurate nuove conoscenze

Cancro arriva la prima sfida da superare, ma c’e’ l’aiuto, prezioso, di una buona energia che dara’ una buona mano a difendere la vostra posizione, avrete la meglio, quindi niente paura

Leone insieme a qualcuno sceglierete di cambiare la direzione che state seguendo e forse un cambiamento di rotta e’ quello che serve per realizzare un progetto, e’ una buona idea quella di farvi aiutare da persona che se ne intende

Vergine Sono in viaggio notizie che vi fanno irritare la soluzione migliore e’ non darlo a vedere e dare le adeguate risposte nel momento che siete piu’ calmi, ahime’ i fastidi arrivano sempre tutti insieme

Bilancia la giornata scorre tranquilla, e non ci sono grandi cose rilevanti ma forse e’ bene riposarsi un po’ se vi sentite sottotono, e cercate di fare cose che vi piace fare, e’ un ottim modo per ricaricarsi

Scorpione Le situazioni che sono sospese si stanno avviando verso una soluzione hanno solo avuto bisogno di tempo per mettersi apposto e ora iniziano a dare i primi risultati, la pazienza e’ premiata

Sagittario Se avete ricevuto dei torti da parenti e amici …ebbene è giunto il momento di perdonare e iniziare un nuovo corso nei rapporti con loro. Non lasciatevi prendere dal rancore che frena solo le energie rallentando ogni cosa

Capricorno e’ in arrivo una notizia sorprendente : notizia, che vi rende felici, che vi emoziona. Posta in arrivo, telefonate, email : messaggi in generale, atti, notifiche. Sicuramente con questa notizia torna il buon umore

Acquario correte a prendervi onori e gloria visto che avete seminato bene, avete sofferto ora vi spetta andare ma attenzione camminate sempre con cautela e iniziate a programmare le prossime tappe e’ ora

Pesci sono in cammino notizie di lavoro importanti e che vi portano o ri – portano al successo la vostra attivita’, ci saranno grandi soddisfazioni e riconoscimenti, e grandi soddisfazioni da prendersi con chi in fondo non vi ha mai creduto

Buona domenica a tutti



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger