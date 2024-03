Astrotarocchi 01 Aprile 2024 di Cristina Olmi

Ariete il nervosismo dei giorni scorsi viene falciato via da una bella fortuna in arrivo per voi, accompagnata da un bel sole che direi e’ il massimo che si possa ottenere in questo periodo, si torna presto a sorridere, la giornata e’ buona

Toro se qualcosa e’ in sospeso riguardo delle risposte, o un contenzioso legale, le risposte stanno per arrivare, e qualche sogno potrebbe realizzarsi, si aprono delle porte importanti per voi, la giornata e’ di pace e tranquillita’

Gemelli Il senso dell’unorismo, a voi non manca mai, nemmeno nei momenti peggiori, e anzi e’ proprio quello a salvarvi, in questo periodo inizia tutto a girare meglio, in ogni settore ci sara’ la sorpresa quindi con il consueto sorriso, prendete tutto quello che sta per arrivare, e’ meritato, la giornata e’ tranquilla

Cancro le scelte sono state fatte, quello che c’era da eliminare anche ora e’ il momento in cui non dovete mettervi in ansia, cio’ che e’ vostro nessuno ve lo toglie e infatti arrivano buone notizie, su diversi fronti, buone occasioni da valutare, la giornata e’ buona

Leone qualcosa, una realizzazione a breve l’avrete per un lavoro o qualcosa che avete fatto in gruppo, il momento e’ buono per le collaborazioni che potrete scegliere fra varie proposte. La giornata e’ tranquilla

Vergine in questo momento sono favoriti viaggi e spostamenti, o puo’ anche darsi che qualcuno verrà da te . Potresti avere un cambio di sede sul lavoro o fare un viaggio di piacere. Approfitta del momento di grandi movimenti perché ci sono nuovi incontri per te

Bilancia siete presi da un progetto o un obiettivo che faticate a raggiungere. Riceverete un aiuto da persona esperta e riuscite non solo nel vostro intento ma anche a sbloccare tutta una serie di situazioni per ora in stallo, la giornata e’ tranquilla

Scorpione il consiglio degli arcani e’ quello di tenere gli occhi aperti nei confronti di chi ti sta intorno. Non mettere su piazza le tue cose, non dirle a nessuno. C’è una donna che molto probabilmente è gelosa dei tuoi successi, meglio parlare a cose gia’ fatte, la giornata e’ tranquilla

Sagittario le carte indicano che vi state chiudendo in voi stessi e vi consiglia di non nascondervi dietro gli impegni lavorativi e le tante cose da fare. Trovate del tempo per voi e lasciate andare le paure. C’è qualcosa di positivo in arrivo per voi

Capricorno questo periodo ti vedra’ piena di vita e di soddisfazioni, che si tratti di amore o di amicizie o di altro poco importa sei circondata da affetto al 360° e questo ti fa bene al cuore ed alla mente. Proteggi sempre questo dono prezioso, la giornata e’ tranquilla

Acquario le carte ti mettomo in guardia da qualche male lingua che sul lavoro vorrebbe metterti i bastoni fra le ruote. Stai attenta alle tue cose e soprattutto a chi le dici. Acqua in bocca e vai avanti per la tua strada, la giornata scorre serena

Pesci la luna descrive dei dubbi che hai in questo periodo. Troppi. Ti consiglia di ascoltarli perché non sono del tutto sbagliati. Non riesci a fidarti ed allora è bene allontanare del tutto ciò che ti crea dubbi. Avrai giornate meno pesanti



