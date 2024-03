Roma Summer Fest 2024, “Il suono della tua estate”

Mostri sacri della scena pop e rock, grandi interpreti e nuove proposte della canzone italiana e internazionale, massimi esploratori di nuove sonorità, etniche, elettroniche o crossover. Tutto questo è il Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma che ritorna da giugno a settembre nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. La rassegna è dedicata quest’anno a Ernesto Assante.

Quest’anno la Fondazione Musica per Roma incrementa il proprio impegno a favore della diffusione della cultura della sostenibilità e prosegue in occasione del Roma Summer Fest una serie di azioni orientate in tal senso e volte a coinvolgere pubblico ed artisti.

L’apertura di questa edizione è affidata ai The National (3.06) che tornano in Italia dopo due anni di assenza per presentare i nuovi album “The First Two Pages of Frankenstein” e “Laugh Track”.

Doppia data per un grande ritorno, quello dei Simple Minds che, come ha dichiarato il New York Times riferendosi al loro concerto del 2022 alla Wembley Arena, sono “tornati di moda e in forma smagliante”.

A settembre per la prima volta al Roma Summer Fest il disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim (04.09), uno dei maggiori esponenti del big beat (una combinazione di hip hop, breakbeat, rock e R&B) insieme ai The Chemical Brothers, The Prodigy e The Crystal Method.

Spazio ai grandi interpreti della canzone internazionale e alle proposte internazionali più originali e amate dai più giovani. Non mancano poi le proposte per gli appassionati di elettronica e crossover e, numerose e per tutti i gusti, le proposte italiane di questa edizione.

E come sempre la Cavea farà da sfondo alla grande musica d’autore italiana con Cristiano De André, Loredana Bertè, Massimo Ranieri ed Ermal Meta.

Due i progetti dedicati alla musica popolare italiana e in scena a giugno: Super Taranta! (19.06) il progetto di Antonio Castrignanò e Mauro Durante nato nel 2023 riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina, gli artisti più amati e noti della musica del Salento per portare in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all’incontro e alla condivisione. Come ogni anno ritorna l’appuntamento con Ballo! (29.6), la grande festa spettacolo giunta alla quindicesima edizione, un progetto dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna quest’anno dedicata alla tradizione vesuviana ed etnea.

Spazio, infine, per i grandi protagonisti del jazz: sarà infatti possibile ascoltare in Cavea il virtuoso di blues che fonde reggae, punk, R&B, hip-hop e soul, vincitore di un Grammy Award Gary Clark Jr (12.07) e una vera e propria leggenda del jazz e del funk che ritorna a un anno di distanza dopo il sold out dello scorso anno: Marcus Miller (28.07).

Qui il calendario del Roma Summer Fest. Per i dettagli visita la pagina del sito dedicato .