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Arnaldi-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Nei turni precedenti Arnaldi ha eliminato Grikspoor e Tsitsipas, mentre Collignon ha superato Vukic e Shelton. 

 

La sfida tra Arnaldi e Collignon è in programma oggi, sabato 30 maggio, non prima delle ore 14.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà il loro primo precedente. 

 

Arnaldi-Collignon, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

 

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