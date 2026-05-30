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Psg-Arsenal: orario finale Champions, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio, il Paris Saint-Germain sfida l’Arsenal – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto della massima competizione europea. Il Psg, campione d’Europa in carica dopo aver battuto l’Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l’Atletico Madrid di Simeone. 

 

La finale tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, L. Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. 

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta 

 

Psg-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in chiaro, ma soltanto in differita alle 21, su TV8. La finale si potrà seguire sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

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