Bancali usati e nuovi
LazioUltim'ora

Roma, travolta nella notte: muore 73enne a Monteverde, indagini in corso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia nella tarda serata del 5 maggio a Roma, nel quartiere Monteverde. Una donna italiana di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 106. 

Secondo le prime informazioni, l’anziana è stata travolta da un’Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni. L’impatto si è rivelato fatale: per la donna non c’è stato nulla da fare. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo è stato trasportato al Ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. 

Le indagini sono ancora in corso per chiarire responsabilità e circostanze dell’accaduto.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aeroporto Nice Côte d’Azur, inaugurato l’ampliamento del Terminal 2

13 Aprile 2026

Mes, Conte e Meloni davanti al Giurì d’onore il 18 e 19 gennaio

12 Gennaio 2024

Cdp, Scannapieco: “Risultato storico nel 2025, utile più alto di sempre”

9 Aprile 2026

Chikungunya virus, in Italia 7 casi nel 2023

10 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno