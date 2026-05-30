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Roland Garros, oggi Cobolli-Tien: orario, precedenti e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l’azzurro affronta l’americano Learner Tien nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l’argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Il match inizierà alle 12. I due fin qui si sono affrontati in una sola occasione agli ottavi dell’Atp 500 di Pechino, nel 2025, con vittoria dell’americano in due set.  

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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