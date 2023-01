Fisio fit

Archiviata anche la 18ma giornata di serie A.

Il Napoli riprende la sua corsa mentre la Juventus crolla indegnamente a Fuorigrotta incassando una brutta batosta per 5-1.Il Milan acciuffa per i capelli una partita a Lecce pareggiandola per 2-2 dopo essere stata sotto per due reti a zero. L’altra milanese, l’Inter, riesce a imporsi solo per 1-0 in casa contro il fanalino di cosa Verona denotando ancora un momento poco convincente per la squadra di Inzaghi.

Le romane ottendono punteggio pieno con i biancocelesti che passano a Ferrara contro il Sassuolo per 0-2 con le reti di Zaccagni e Anderson e con lo stesso risultato la Roma riesce a mettere sotto in casa la Fiorentina con una doppietta di Paulo Dybala.

Il ciclone Atalanta polverizza in casa la Salernitana con un risultato monstre, 8-2 per gli orobici che passeggiano letteralmente contro i cilentani e si presentano così a Torino per affrontare la Juventus che dovrà stare attentissima a non incassare un’altra sconfitta, stavolta casalinga.

La Cremonese perde ancora, e lo fa in casa per 2-3 contro un redivivo Monza che sta inanellando risultati positivi uno dietro l’altro e che anch’essa si presenterà a Torino per la sfida di coppa Italia contro la Juventus, col vento in poppa.

Perde in casa anche il Torino contro lo Spezia per 0-1, anch’essa una matricola in piena salute che mette sotto la squadra la squadra di Juric reduce invece dall’impresa di San Siro contro il Milan in coppa Italia. Granata che non riescono a trovare una stabilità di risultati.

Successo in trasferta del Bologna che passa al Friuli per 1-2 con reti di Sansone e Posch che ribaltano la rete di Betuncai al 10mo minuto di gioco e consolidando così una tranquilla posizione di classifica.

A chiudere il pannello di partite della 18ma di andata ci sarà stasera Empoli-Sampdoria dove il pronostico pende in favore dei toscani vista anche la scarsa vena e lo scarso rendimento dei liguri che stanno attraversando un periodo che definire nero è dire poco.