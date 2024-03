All’Aprilia Sporting Village la maratona di nuoto della solidarietà

Torna la maratona di nuoto, Pasqua 2024. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, ha un unico obiettivo di sostenere l’Associazione senza scopo di lucro del Gruppo Laico “SEGUIMI”, ed i loro progetti sociali.

La maratona, non competitiva, è una festa colorata che unisce solidarietà e sport, il punto di incontro sarà la piscina dell’impianto sportivo dello Sporting Village di Aprilia. Il prossimo 27 marzo il team master sta organizzando la consueta maratona di nuoto dove i proventi saranno devoluti per beneficenza a SOLIDART che è un centro operativo dell’A.I.S., promossa sempre dal Gruppo Laico “SEGUIMI”, un gruppo di promozione umano–cristiana in aiuto delle famiglie bisognose.

Da qualche tempo il Centro SOLIDART segue una giovane donna con seri problemi di salute. Vive con i suoi bambini di 12 e 13 anni, in un piccolo appartamento in affitto a Tor Bella Monaca, quartiere di Roma.

Essendo sola, la salute e la gestione dei bambini non le permettono un lavoro fisso e continuativo, quindi ha grosse difficoltà con l’affitto, le bollette e le tante spese quotidiane (medicine, vitto, spese scolastiche …).

“Con il nostro contributo, commenta il Capitano Giuseppe Marino, aiuteremo una mamma con due bambini con seri problemi di salute oltre che economici. Un piccolo gesto con il quale daremo una grande mano per rendere migliore una situazione molto difficile. Un evento molto sentito tra noi master, che coniuga la passione per lo sport al desiderio profondo di fare del bene. Abbiamo sperimentato, già dall’anno scorso, altre iniziative solidali, tutte con un successo di presenze. E’ stata scelta la Pasqua perché rappresenta la rinascita, quella che il cuore di ogni uomo deve vivere per poter godere il dono della vita.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che doniamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”.