Nuoto: il Team Master Lavinio trionfa a Guidonia

Domenica 10 marzo presso la piscina comunale di Guidonia, si è disputata la quarta tappa del trofeo, ed il sodalizio anziate è stata la società che totalizza il maggior numero di podi con 20 ori 18 argenti e 15 bronzi, per un totale di 53 piazzamenti.

Le medaglie d’oro arrivano da: Graziella Cirillo M65 (200 stile), Agnese Antonelli M50 (200 stile), Fabio Guain M35 (200 stile), Arianna Clavari U17 (200 stile e 100 misti), Roberta Mori M45 (200 stile e 50 stile), Alessandro Tranquilli U20 (100 misti), Eugenio D’Ursi M40 (100 misti), Raffaello Clavari M45 (100 misti), Riccardo Maria Lang M55 (100 misti), Marco Bianchini M70 (100 misti), Ermes Gabanella M75 (100 misti), Angela Cantelli M55 (50 stile), Fulvio Leonori M60 (50 stile), Michele Bolgia M60 (200 farfalla), un sorprendente Enrico Chiusolo M45, che ha deliziato tutti i compagni di quadra in un 200 farfalla da cardiopalma ed infine il Capitano Giuseppe Marino M50 nei 200 stile.

Medaglie d’argento per: Alfonso Fagiolo M75 (200 stile), Raffaello Clavari M45 (200 stile), Riccardo Maria Lang M55 (50 stile), Fulvio Leonori M60 (200 stile), Fabio Malvati M35 (200 stile), Miriana Petrella M25 (200 stile), Graziella Cirillo M65 (100 misti), Giorgio Spagnoli U17 (100 misti), Stefano Pesapane M55 (100 misti), Greta De Petris U17 (100 misti), Giuseppe Grassi M30 (50 stile), Agnese Antonelli M50 (50 stile), Alessandro Tranquilli U17 (50 stile), Edoardo Guadagnini M20 (50 stile), Alfonso Fagiolo M75 (50 stile), Roberto Campanelli M60 (200 farfalla).

Infine, le medaglie di bronzo sono arrivate da: Claudio Galvani M75 (200 stile e 50 stile), Marco Bianchini M70 (200 stile), Angela Cantelli M55 (200 stile), Vania Siciliano M50 (200 stile), Roberto De Petris M45 (200 stile), Stefano Pesapane M55 (200 stile), Giorgio Spagnoli (200 stile), Edoardo Guadagnini (200 stile), Eugenio D’Ursi (200 stile), Greta De Petris (200 stile), Fabio Malvati M25 (100 misti), Miriana Petrella M25 (100 misti), Paolo Fazio M60 (100 misti), Cecilia Sacchi M30(50 stile).

Le ultime medaglie sono arrivate da tutte e cinque le staffette iscritte: oro per la categoria U20 (Arianna Clavari, Greta De Petris, Edoardo Guadagnini e Alessandro Tranquilli), categoria C (Angela Cantelli, Roberta Mori, Eugenio D’Ursi e Raffaello Clavari). Argento per la categoria D (Antonelli, Lozzi, Leonori e Lang), categoria D (Siciliano, Cirillo, Campanelli e Fagiolo). Ed infine bronzo per la categoria B (Petrella, Sacchi, Guain e Malvati).