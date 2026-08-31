Alcaraz, il nuovo look fa ‘innamorare’ New York: “Non ti tagliare i capelli”

(Adnkronos) – Una tifosa ‘innamorata’ fa imbarazzare Carlos Alcaraz agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo torna in campo dopo quattro mesi facendo il suo esordio nello Slam americano, l’ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dello scorso anno. È tanta l’attesa per il rientro di Alcaraz, costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon per l’infortunio al polso e scivolato al terzo posto nel ranking Atp.

Ad assistere agli allenamenti di Alcaraz, in questi giorni, c’è stato spesso il pienone, con il pubblico di New York che ha provato a sbirciare i colpi dello spagnolo per capire il suo reale stato di forma e non solo. A colpire molti il nuovo look di Carlos, che si è presentato in America con i capelli lunghi e un cerchietto, facendo ‘innamorare’ alcune tifose.

“Carlos, non farti tagliare i capelli da tuo fratello”, ha urlato una fan dagli spalti mentre assisteva a un allenamento dello spagnolo. L’urlo ha richiamato l’attenzione di Alcaraz, che ha alzato la testa e ha sorriso, ma senza rispondere.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)