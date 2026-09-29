Bancali usati e nuovi
Cronaca

Arriva il primo Googlebook Lenovo, esperienze AI premium in meno di 1,4 kg

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Leggero e potente, arriva il Lenovo Googlebook 15, il primo dell’azienda, che amplia il portafoglio di notebook del colosso cinese.Basato sui processori Intel Core Ultra 5 e dotato di Gemini Intelligence integrata, fino a 32 GB di memoria e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, il Lenovo Googlebook 15 è pensato per utenti mobili, organizzati e sempre connessi. Progettato per professionisti, creativi e piccoli imprenditori, il modello offre fino a 47 TOPS di potenza AI in un dispositivo che pesa meno di 1,4 kg, risultando il notebook da 15 pollici più leggero dell’attuale portafoglio Lenovo. 

Dotato di touchpad aptico e sistema audio con quattro speaker e tecnologia Dolby Atmos Lenovo Googlebook 15 offre un display touchscreen OLED da 15 pollici con risoluzione 2.8K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.  

Grazie al design leggero, alla struttura resistente (lo chassis in metallo con trattamento anti-impronta offre un look premium) e a un’autonomia fino a 12,5 ore, questo Googlebook 15 coniuga portabilità e affidabilità, e grazie alla caratteristica Glowbar permette di controllare lo stato della batteria e della ricarica anche a coperchio chiuso. 

Grazie a Magic Pointer, il cursore passa da essere semplice strumento di navigazione a vero assistente intelligente. È sufficiente muovere il cursore per attivare Gemini e svolgere attività in modo immediato, come trasformare due immagini in un poster o aggiungere un appuntamento al calendario con un semplice gesto. Lenovo Googlebook 15 si integra inoltre in modo naturale con i dispositivi Android, consentendo di passare facilmente da un dispositivo all’altro e di accedere direttamente alle app e ai file presenti sullo smartphone connesso. 

Il dispositivo include inoltre 12 mesi di Google AI Pro, oltre a 5 TB di spazio di archiviazione cloud per conservare e sincronizzare in sicurezza foto, documenti e altri contenuti. L’offerta di questo modello – disponibile a inizio ottobre con un listino che parte da 1199 euro – comprende anche l’accesso a servizi e applicazioni dedicate alla creatività, tra cui Adobe Photoshop, Adobe Premiere e CapCut, per supportare attività di editing, progettazione e creazione di contenuti direttamente dal dispositivo. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Metromare, pendolari della Roma-Lido: “Raccolte 20mila firme on line e 500 cartacee per bloccare il disastro”

18 Ottobre 2022

Tenta di salvare 13enne precipitato in una scarpata nel Bosco del Corniglio: morto capo scout

11 Agosto 2026

Adr, Fiumicino primo scalo in Italia a disporre di carburante sostenibile per aviazione

15 Ottobre 2021

Ardea, domenica 13 novembre presso il museo Manzù il concerto di Paolo Andriotti

19 Ottobre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno