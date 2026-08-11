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Tenta di salvare 13enne precipitato in una scarpata nel Bosco del Corniglio: morto capo scout

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell’acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. 

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero, in codice 2, all’ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba. 

Inutili i soccorsi per il 61enne, anche lui residente in zona, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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