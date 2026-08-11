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Orsato e le ‘novità’ della prossima stagione degli arbitri: “Ecco quando interverrà il Var”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Riportare l’arbitro al centro della partita e utilizzare il Var come supporto eccezionale, limitandone l’intervento ai casi di chiaro ed evidente errore”. Daniele Orsato, nuovo responsabile della Can di Serie A e B, ha parlato così dal raduno degli direttori di gara a Cascia. Tornando agli ultimi Mondiali, Orsato ha spiegato: “Abbiamo visto come la figura centrale sia stata l’arbitro. E noi vogliamo che rimanga così, che prenda le decisioni e il Var intervenga quando serve”. 

Per Uefa e Fifa, domina – nelle chiamate – il concetto del chiaro ed evidente errore: “Non direi che abbiamo delle novità – puntualizza Orsato – non dobbiamo fare nessun proclama. Abbiamo visto al Mondiale le modifiche regolamentari e le applicheremo. Sono linee guida dell’Ifab, le ha attuate la Fifa al Mondiale, le attuerà la Uefa nelle sue competizioni e in Italia noi le applicheremo”. 

Orsato ha poi parlato del lavoro dei direttori di gara, prima dell’inizio della nuova stagione: “Gli arbitri – ha detto – studiano sempre il regolamento, ma questa settimana abbiamo lavorato per capire le dinamiche e per avere sul terreno di gioco la fiducia e la credibilità da parte dei calciatori e degli allenatori. Il Var è un supporto eccezionale, ma entrerà nel momento in cui deve entrare”. Torna qui il discorso del chiaro ed evidente errore.  

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