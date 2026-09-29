Lazio Under 15, difesa di ferro: tre vittorie e porta ancora inviolata

Tre partite, tre vittorie, nove gol segnati e nessuno subito. La Lazio Under 15 ha aperto il girone C con numeri che raccontano una squadra solida e capace di vincere anche le gare più combattute. L’ultima conferma è arrivata sul campo della Fiorentina, battuta 2-0 grazie alle reti di Vinci e Spoletini, una per tempo.

I viola hanno messo alla prova i ragazzi di Valerio Gualdaroni, soprattutto dopo il vantaggio biancoceleste arrivato alla mezz’ora del primo tempo. A difendere il risultato ci hanno pensato Zauri e Toci al centro, con Rufo e Coccia attenti nelle chiusure e pronti a spingere nelle ripartenze. Alle loro spalle, Cesare Folgori è stato decisivo.

Il portiere laziale ha deviato sulla traversa un’insidiosa punizione di Bovo dalla media distanza e, nella ripresa, si è superato con tre interventi che hanno tenuto avanti la Lazio nel momento di maggiore pressione della Fiorentina. Poi è arrivato il raddoppio, a chiudere una partita tutt’altro che semplice.

La porta biancoceleste resta inviolata dopo tre giornate. È il dato più evidente di un avvio di stagione brillante, ma la trasferta di Firenze ha mostrato anche qualcosa in più: quando la partita si fa difficile, questa Lazio sa resistere e colpire.

Lo zero nella casella dei gol subiti dopo tre giornate racconta la forza dell’intero reparto.

La trasferta di Firenze, però, ha messo in luce soprattutto la prestazione di Folgori: sicuro, reattivo e decisivo quando il risultato era ancora in bilico.