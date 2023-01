Fisio fit

Milan secondo dal Napoli.L’anticipo della 18esima giornata tra Napoli e Juventus ha delineato le aspettative della squadra partenopea, ovvero, la vittoria contro i bianconeri. La formazione azzurra ha letteralmente travolto con un roboante 5 – 1 al Maradona, la compagine bianconera. Manca cosí l’occasione di avvicinarsi alla vetta.

Recita tutt’altro Lecce – Milan che, con un pareggio striminzito e deludente supera in classifica la Juve di 1 punto collocandosi secondo in classifica e dal Napoli. I pugliesi nel 1⁰ tempo in vantaggio 2-0, poi, nella ripresa il Milan con Leao prima e Calabrio dopo, acciuffa il pareggio. Squadra fuori forma, lontana per il trionfo finale. Partita mediocre del Milan, che é lontano parente da quello che siamo abituati ad ammirare sportivamente . Per il Milan tutto sommato il secondo posto in classifica a -9 é manna. Milan al secondo posto.

Lo stesso dicesi per i nerazzurri. L ‘Inter ha affrontato il Verona, squadra sempre ostica. Subito Lautaro al 3’ porta in vantaggio l’Inter. A S.Siro i neroazzurri, hanno trascurato la presenza dell’avversario che; col loro gioco, hanno spento gli uomini di Inzaghi. Una inter che vince , ma non convince. Troppo poco per duellare con i partenopei. Ha battuto il Napoli perché la squadra partenopea aveva avuto un leggero calo alla ripresa dopo i mondiali. Corre, ora, spedita verso il traguardo vincente.