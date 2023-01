“The World’s End”, Latina Film Commission e maestranze locali per il nuovo singolo dei Planet Funk

Fisio fit

C’è anche un’anima pontina dietro il nuovo singolo dei Planet Funk, “The World’s End”, uscito nei giorni scorsi per la Just Entertainment di Sergio Cerruti. Il video del brano, realizzato dalla Bad Boss Film di Francesco Stoia e Valeria Cavaliere per la regia di Guido Pappadà, ha visto infatti la collaborazione della Latina Film Commission e ha coinvolto alcune maestranze della provincia pontina: tra i nomi figurano quello di Enrico De Divitiis, in qualità di capo elettricista, Maurizio Carraro per la scenografia, Marina Mangiapelo per i costumi e Marco Zarotti dell’Antares Film per il service.

Rino Piccolo, direttore della Film Commission, ha seguito gli aspetti della produzione esecutiva del video-clip al fianco di Francesco Stoia. Un sodalizio molto proficuo, considerato che solo nel 2022 sono stati realizzati a Latina quasi 10 videoclip musicali, confermando gli studi della Latina Film Commission come alternativa ai grandi stabilimenti romani.

Una nuova avventura, dunque, per la Film Commission, che continua imperterrita nel difficile quanto gratificante lavoro di promozione del territorio pontino e dei suoi talenti, nei diversi ambiti e settori, fortemente consapevole delle potenzialità di un gruppo di lavoro che cresce sempre più, offrendo alle produzioni che giungono nella provincia di Latina supporto e professionalità di indubbio valore. Un superamento dei propri scopi statutari, che insieme alla sensibilità delle istituzioni locali potrebbe potenziare ancor di più l’indotto dei benefici economici e lavorativi sul territorio.

“Collaborare alla realizzazione del video dei Planet Funk è stato per noi tutti un’avventura incredibile e arricchente sotto ogni punto di vista – commenta Rino Piccolo – E siamo stati davvero felici di aver supportato un gruppo musicale che da oltre vent’anni dona al mercato discografico hit di grande successo, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo. La Latina Film Commission è anche questo: condivisione e partecipazione!”.

“The World’s End” segna il ritorno sulla scena musicale dei Planet Funk, con Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann (voce per il singolo e dal 2019 direttore musicale di The Voice of Italy) ed è uno degli ultimi lavori composto dalla band in formazione completa: nella composizione e produzione è presente anche Sergio Della Monica, fondatore dei Planet scomparso nel 2018. Il brano, tra le altre cose, anticipa l’uscita del nuovo album, prevista per la primavera-estate 2023: un nuovo progetto musicale che racchiuderà il loro percorso degli ultimi 5-

6 anni, dove si fonderanno gli elementi del passato con i suoni del presente, regalando un mix tra tradizione e novità in perfetto stile Planet Funk. Il brano “The World’s End” è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bit.ly/3X65ieI) mentre il video è raggiungibile al seguente link: https://bit.ly/3QDXdeP.