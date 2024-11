Grande Fratello colpo di scena, Enzo Paolo lascia la casa, la rabbia del pubblico: cosa c’è dietro l’addio

Colpo di scena in casa del Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi ha lasciato il programma, cosa sta accadendo.

Enzo Paolo Turchi, celebre coreografo e personaggio televisivo, ha deciso di lasciare temporaneamente la casa del Grande Fratello, il noto reality show di Canale 5.

La notizia è stata ufficializzata dal sito del programma, che ha comunicato l’abbandono momentaneo del concorrente per motivi personali. Questa decisione arriva a quasi due mesi dall’inizio della trasmissione, periodo durante il quale Turchi ha più volte manifestato segni di insofferenza.

Grande Fratello, Enzo Paolo lascia la casa

Già nelle scorse settimane, Enzo Paolo aveva espresso difficoltà nel proseguire l’avventura all’interno della casa. In particolare, durante una conversazione con Pamela Petrarolo, era apparso visibilmente sofferente. Le sue parole erano state emblematiche: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti, è una cosa…ma non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…”. Poco dopo queste dichiarazioni la regia aveva interrotto l’audio della trasmissione.

Un episodio simile si era verificato circa un mese fa quando Turchi aveva confessato la mancanza della moglie Carmen Russo e della figlia Maria. La produzione aveva tentato di placare questa nostalgia facendo entrare temporaneamente Carmen nella casa. La permanenza nel reality non è stata semplice per Turchi anche a causa delle dinamiche interne al gruppo. Ha infatti manifestato disagio per il comportamento di alcuni concorrenti come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che secondo lui avrebbero adottato atteggiamenti troppo provocatori.

Oltre alle ragioni affettive e personali che potrebbero aver spinto Enzo Paolo a prendere questa decisione vi sono anche possibili motivazioni professionali. Il 2 novembre ha preso il via una nuova stagione teatrale dell’opera, con Carmen Russo attrice protagonista ed Enzo Paolo Turchi alla regia. La prossima rappresentazione è prevista per mercoledì 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania; questo impegno professionale potrebbe essere stato determinante nella scelta dell’abbandono temporaneo da parte del coreografo.

Al momento resta incerto se Enzo Paolo farà rientro nella casa del Grande Fratello o se deciderà definitivamente di abbandonare il gioco. Ulteriori aggiornamenti sul suo futuro all’interno del reality saranno forniti nella puntata prevista per martedì 12 novembre.