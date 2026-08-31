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Perde il controllo sul bagnato e si schianta con la Ferrari da 300mila euro: lui illeso, l’auto a pezzi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Doveva essere una domenica qualunque al volante di una Ferrari da oltre 300mila euro. È finita con una 296 distrutta sul ciglio della M602, a Salford, nel Greater Manchester. Il conducente è rimasto illeso. La Ferrari, invece, decisamente meno. 

L’incidente è avvenuto domenica 30 agosto, quando il guidatore ha perso il controllo della supercar sull’asfalto bagnato. Il risultato è stato piuttosto impietoso: cofano distrutto, parte dell’anteriore completamente deformata, una ruota anteriore piegata e l’altra addirittura staccata. 

A diffondere le immagini del disastro è stata la Greater Manchester Police, che ha accompagnato la foto con una frase piuttosto secca: “Purtroppo questa mattina c’è una Ferrari 296 in meno al mondo”. Secondo la polizia, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura a causa delle condizioni bagnate della strada. 

Da qui anche il consiglio degli agenti: adeguare la velocità e lo stile di guida alle condizioni dell’asfalto. Un’indicazione banale, forse, ma che vale anche quando si è al volante di una Ferrari da centinaia di migliaia di euro. La 296 è una supercar da oltre 800 CV e non è certo un’auto pensata per andare piano. Sul bagnato, però, potenza e prestazioni richiedono ancora più attenzione. 

La buona notizia è che nell’incidente non ci sono stati feriti. Per il conducente, quindi, solo un grande spavento.  

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