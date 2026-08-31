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Serie A, oggi Atalanta-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sfida dal sapore d’Europa in Serie A. Oggi, lunedì 31 agosto, l’Atalanta ospita il Bologna – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata di campionato. La squadra di Sarri, subentrato a Palladino sulla panchina della Dea, arriva dalla vittoria dell’esordio contro il Sassuolo, battuto 2-1 in casa, mentre quella di Tedesco, che ha sostituito Italiano in rossoblù, è stata battuta dalla Lazio per 1-0 al Dall’Ara. 

 

La sfida tra Atalanta e Bologna è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri 

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Odgaard, Amondarain; Orsolini, Dovbyk, Cambiaghi. All. Tedesco 

 

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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