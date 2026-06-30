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Bari, sparatoria nel quartiere Carbonara: un morto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Una persona è morta in una sparatoria nel quartiere Carbonara a Bari. Sul posto le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni la vittima era in bicicletta quando è stata avvicinata dal killer in via de Marin. Si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione con colpi esplosi da distanza ravvicinata. 

La vittima è un uomo di 40 anni, raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari. 

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