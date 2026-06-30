Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, Paolini-Montgomery e Grant-Boulter – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Esordio a Wimbledon per due azzurre, entrambe in campo a mezzogiorno. Paolini, numero 17 del mondo e 13 del seeding, affronta sul campo numero 12, la statunitense Robin Montgomery, numero 195 del ranking Wta e passata attraverso le qualificazioni. Tyra Caterina Grant, numero 172 del mondo e anche lei qualificata, sfida la britannica Katie Boulter. Ieri sconfitta per la terza azzurra in tabellone, Elisabatta Cocciaretto sconfitta al terzo set dalla cinese Wang Xinyu. I match delle italiane saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su Now. 

 

In serata attesa per il ritorno di Serena Williams a 44 anni. La vincitrice di 23 titoli dello Slam giocherà il terzo incontro sul campo centrale contro l’australiana Maya Joint  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, riapre il parcheggio interrato dell’Ospedale di Formia

24 Novembre 2021

Gb, si allaga tunnel Eurostar: caos passeggeri, sospese le corse per Londra

30 Dicembre 2023

Tor San Lorenzo, nuovi casi di positività al Covid-19 al plesso di via Tanaro: tre classi finiscono in quarantena

10 Novembre 2021

Meteo, ultimi giorni con l’anticiclone: poi arrivano piogge e temporali

11 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno