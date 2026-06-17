G7, Meloni: “Soddisfatta dei risultati, ringrazio Macron. Rapporto con Trump immutato”

(Adnkronos) – Il G7 che si è concluso oggi a Evian è stato “un vertice importante”, dei cui risultati “sono soddisfatta, ringrazio Macron per l’organizzazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Al summit si è registrato “un ottimo clima”, “ci siamo congratulati con il presidente Trump per l’accordo con l’Iran”, ha detto la premier, secondo la quale “da questo vertice escono sostanzialmente tre messaggi trasversali. L’unità del gruppo, la capacità del G7 di dialogare con i partner, anche direi con una capacità di allargare lo sguardo rispetto a quelli che definiremmo i blocchi tradizionali”.

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