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Ferrari, Vasseur in ospedale: oggi non sarà con il team a Montecarlo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Frederic Vasseur non sarà presente oggi, sabato 6 giugno, al circuito di Montecarlo (dove sono previste le qualifiche per la gara di domani). Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato: “Fred Vasseur – si legge – non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale”.  

 

E ancora: “Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista”. 

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