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Djokovic, Murray svela: “Mentalmente non è forte come sembra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Novak Djokovic non è forte mentalmente come sembrerebbe, parola di Andy Murray. Il tennista scozzese, dopo aver appeso la racchetta al chiodo, ha allenato per un breve periodo il serbo e oggi ha raccontato una versione inedita di Nole: “Avessi scoperto prima i dubbi e le fragilità di Djokovic, lo avrei affrontato con maggiore sicurezza”. 

“Allenandolo ho scoperto che non è forte mentalmente come sembra”, ha rivelato Murray al podcast ‘Servedwith Andy Roddick’, “prima dei match mette tutto in discussione. Siamo abituati a pensare che sia lo sportivo più forte a livello mentale. Lo è, ma ha anche molti dubbi. Lo avrei sfidato con più fiducia”. 

 

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