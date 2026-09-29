Djokovic, Murray svela: “Mentalmente non è forte come sembra”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic non è forte mentalmente come sembrerebbe, parola di Andy Murray. Il tennista scozzese, dopo aver appeso la racchetta al chiodo, ha allenato per un breve periodo il serbo e oggi ha raccontato una versione inedita di Nole: “Avessi scoperto prima i dubbi e le fragilità di Djokovic, lo avrei affrontato con maggiore sicurezza”.

“Allenandolo ho scoperto che non è forte mentalmente come sembra”, ha rivelato Murray al podcast ‘Servedwith Andy Roddick’, “prima dei match mette tutto in discussione. Siamo abituati a pensare che sia lo sportivo più forte a livello mentale. Lo è, ma ha anche molti dubbi. Lo avrei sfidato con più fiducia”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)