Napoli, esplosione in appartamento: morta coppia di anziani

Fuga di gas ed esplosione in un appartamento alle pendici del Vesuvio, muore una coppia di anziani. È accaduto poco prima della mezzanotte di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A perdere la vita marito e moglie, ricoverata una terza persona all'ospedale Cardarelli di Napoli, sgomberate altre due famiglie. Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gpl dalla cucina avrebbe causato un'esplosione e il conseguente crollo di una parete della camera da letto, ed un incendio nella palazzina. Sotto le macerie, i soccorritori hanno ritrovato i corpi senza vita di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, marito e moglie, morti nel letto del loro appartamento di via Pisani a Torre del Greco. Gravemente ferita, soccorsa dal personale del 118 e ricoverata ora al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli Rosa Pagano, sorella della vittima, nella cui abitazione, confinante con quella della coppia, si è verificata la deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torre del Greco e Ponticelli, che hanno disposto lo sgombero di altre due famiglie residenti al piano terra della stessa palazzina. Sull'episodio, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta volta a capire le cause della tragedia. Nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo degli inquirenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

