Roma, I.C. Villaggio Prenestino: questa mattina la sfilata di Carnevale [FOTO]

Due anni di pandemia hanno costretto tutti noi a rimandare eventi e feste di aggregazione in tutti i settori. Chi ne ha risentito di più sono ovviamente stati i più piccoli, costretti a restare a casa e a non frequentare la scuola per un lungo periodo, ambiente fondamentale per la crescita di ognuno di loro. Finalmente si può tornare a festeggiare le ricorrenze “classiche” e questa mattina, presso l’I.C. Villaggio Prenestino di Via Fosso dell’Osa 507 a Roma si è svolta la sfilata di Carnevale. L’evento, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco, ha coinvolto tutti gli alunni della scuola d’infanzia e delle elementari e il personale docente. Tra maschere e travestimenti di ogni genere centinaia di bambini, “scortati” dalla Polizia Locale e da volontari, hanno sfilato in Via Fosso dell’Osa circondati dall’affetto dei tantissimi genitori presenti. Quello di oggi è il primo di una lunga serie di eventi ed iniziative che vedranno l’ I.C. Villaggio Prenestino sempre in prima linea impegnato in attività scolastiche, extra scolastiche e nel sociale.

(Tutte le foto pubblicate sono state autorizzate)

