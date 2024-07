◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

19 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa riuscirete ad evitarla, forse un ostacolo, un fastidio grazie a un colpo di fortuna, ci saranno anche entrate extra che terrete per voi e fate bene, la giornata e’ buona

Toro puo’ arrivare un incontro all’improvviso, e anche un’intuizione all’improvviso, arriva anche un invito da qualche parte, avrete qualche giorno davvero positivo

Gemelli arrivano le gioie e le soddisfazioni un po’ in tutti i settori vitali e qualcosa sembra sbloccarsi, si arriva alla soluzione di qualcosa che ha dato pensiero, sono giorni intensi i prossimi per voi

Cancro si e’ risolto qualcosa vi siete tanto impegnati e avete avuto o avrete il vostro bel risultato, adesso iniziano i veri e propri cambiamenti, e sono davvero belli, dopo il tunnel siete arrivati alla luce, dovrete solo godervela, e la giornata e’ positiva

Leone in questo periodo entreranno nella vostra vita persone sagge che sapranno, non volendo, darvi delle buone indicazioni, senza nemmeno che lo sappiano, ascoltate bene quello che dicono e applicatelo nelle vostre situazioni, ci saranno dei buoni vantaggi, la giornata e’ tranquilla

Vergine se ci sono progetti da portare a buon fine a breve ci sara’ il trionfo, ci sara’ certezza che si e’ lavorato bene e finalmente si potra’ godere dei frutti che voi stesse avete seminato, la giornata e’ buona

Bilancia arriva da voi la dea bendata, che un pizzico di serenita’ potrebbe portarla, puo’ agire in qualunque settore la dove ce n’e’ maggiormente bisogno, quindi drizzate le antenne e non fatevela scappare

Scorpione entra in scena una possibile passione che non e’ detto dipenda dall’amore, potrebbe essere la passione per qualcosa che riscoprite, un incontro con qualcuno con cui siete legate da affetto, insomma qualcosa si accende e avrete veramente dei bei momenti da trascorrere, la giornata e’ tranquilla

Sagittario qualcosa a livello familiare vi riesce, e sarete anche protetti da lassu’, ci potranno essere all’improvviso dei cambiamenti veramente positivi per voi, la giornata e’ ottima

Capricorno una speranza un sogno un desiderio potra’ essere realizzato ma prima di questo c’e’ una sfida che dovrete superare, e non costera’ poco in termini di agitazione e stanchezza, ma la spunterete e la giornata e’ comunque tranquilla

Acquario un amicizia potrebbe finire, non c’e’ da rammaricarsene, semplicemente ha finito la strada con voi, e da un’amica potrebbe diventare una nemica, quindi meglio se traballante, lasciarla andare per la sua strada, quello che dovevate imparare, l’avete appreso e viceversa al contrario, e’ ora di salutarsi

Pesci qualche cambiamento puo’ creare contrasti, ma visto che lo sapete potete anche evitarli per ora, e rimanere a riparo da diatribe e discussioni, piano piano il clima si stempra, meglio stare lontano da certe ire immotivate, tranne che alimentate da un malsano egoismo di altri, rimanetene fuori



