◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 26 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete attenzione a qualcuno che e’ molto avaro, se lo e’ nella vita reale, lo e’ anche nei sentimenti, se capite che non c’e’ ” corrispondenza ” o e’ avaro anche di parole, meglio lasciarlo trovare con qualcuno simile a lui/lei, voi meritate di meglio

Toro tanti e troppi sono i ritardi che avete tollerato, avete ponderato pensato, triturato ogni singola cosa, e’ ora di andare avanti e procedere con le vostre idee, se vi fermate ogni tanto a ” rimuginare ” e’ cosa certa che non procedete, e’ l’esatto contrario che in questo momento dovreste fare, quindi andate avanti senza esitare, la giornata e’ tranquilla

Gemelli per voi arriva una bella protezione, avete la sicurezza che siete al sicuro, al riparo da attacchi e da qualunque problema, un bel raggio di luce vi protegge, e questo vi permettera’ di avanzare con calma verso le vostre tappe, qualcuno inizia a corteggiarvi, direi che i prossimi giorni sono ottimi

Cancro arrivano comunicazioni o un appuntamento o un colloquio, che sono veramente positivi per voi, c’e’ stata l’abilita’ di risolvere qualcosa nella giusta maniera e quindi tranquille che e’ solo il risultato di qualcosa che avete fatto, piu’ che meritato

Leone arriva una giornata tranquilla dove potrete senza nessun affanno fare le vostre cose e nel frattempo anche approfittare, vista la buona energia che avete di fare cose che di solito rimandate ( se lo avete fatto ) e’ la giornata giusta per farle, e comunque e’ tranquilla

Vergine si sono fatte azioni determinanti e costruttive, qualcosa di vecchio cambia e dovra’ essere lasciato, si viaggera’ verso nuove mete e nuove situazioni, qualcosa che si chiude apre la strada a qualcosa di migliore e questo non dovremmo dimenticarlo mai

Bilancia per voi qualche cambiamento d’idea sara’ possibile, servira’ per mettere a punto un nuovo progetto che decollera’ piu’ avanti, vanno riviste alcune cose, la giornata e’ tranquilla

Scorpione

Sagittario Se per paura agite a meta’ non potrete avere la pretesa di avere un risultato pieno. Le cose o si fanno o non si fanno affatto, quindi la reale decisione da prendere e’: lo faccio e lo porto a termine, o non lo faccio proprio ? Sciolto il dilemma, risolto il problema. La giornata e’ buona

Capricorno in questi giorni arrivano attestazioni di affetto e simpatia da parte di persone che non v’aspettate, e la fortuna interviene regalando un momento di serenita’ e di occasione da cogliere al volo, non perdetevela, la giornata e’ buona

Acquario siete nell’attesa di qualcosa che deve arrivare, arriveranno comunicazioni ma attenzione che non tutto quello che vi diranno sara’ vero, quindi sappiate scindere quello che lo e’, da quello che non lo e’, tenete solo quello che vi e’ utile, la giornata e’ buona

Pesci c’e’ una sconfitta in arrivo, per chi non ha calcolato bene che non aveva a che fare con una persona debole, ma anzi tutt’altro, e’ la vita a farglielo comprendere, e la giornata e’ buona



Buon mercoledì



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 ❤