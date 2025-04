Casinò online e metodi di pagamento: Ecco quali sono i più usati

Il mercato del gioco online è sempre in crescita, si stima che raggiungerà i 3048 milioni di dollari entro il 2030. Sono sempre di più le piattaforme che nascono ogni anno e gli utenti ormai hanno a disposizione un range pressoché infinito per scegliere. Uno dei criteri per selezionare l’operatore più adatto riguarda, senza dubbio, i metodi di pagamento. Le piattaforme come https://20-bet.it.com/ si stanno impegnando per implementare le migliori opzioni di deposito e di prelievo così da soddisfare un bacino di utenti sempre più ampio.

I metodi di pagamento più usati nei casinò online

I dati mostrano che il 63% degli utenti utilizza PayPal per effettuare gli acquisti online, si conferma come il metodo di pagamento preferito anche nel settore dei casinò online. Seguono PostePay con il 12%, le carte di credito con l’11% e le altre carte prepagate con un ulteriore 11%. Questa distribuzione indica una netta preferenza per i metodi che combinano la praticità, la sicurezza e la familiarità.

Le piattaforme di gioco d’azzardo online devono quindi integrare queste soluzioni per rispondere alla domanda del mercato. L’assenza di metodi di pagamento popolari può influire negativamente sulla fiducia dei giocatori e sulla loro decisione di registrarsi o meno su un sito.

Carte di credito e di debito

Le carte di credito e di debito, in particolare Visa e MasterCard, continuano a essere uno dei mezzi di pagamento più diffusi nei casinò online. Questo perché sono degli strumenti molto conosciuti, sicuri e facili da usare. I depositi effettuati tramite la carta sono generalmente immediati, permettono ai giocatori di iniziare a giocare senza attese.

Però, è importante notare che i prelievi effettuati tramite la carta possono richiedere tra i tre e i cinque giorni lavorativi. Questo tempo di elaborazione è più lungo rispetto ad altri metodi, motivo per cui molti giocatori preferiscono utilizzare le carte solo per depositare e scelgono delle soluzioni alternative per prelevare le vincite.

Inoltre, alcune banche italiane applicano delle restrizioni o delle commissioni specifiche per le transazioni legate al gioco d’azzardo online, un aspetto che i giocatori devono considerare prima di scegliere questo metodo.

Portafogli elettronici (eWallets)

PayPal domina il panorama degli eWallets, ma non è l’unico servizio popolare. Anche Skrill e Neteller sono molto utilizzati nei casinò online. Questi portafogli elettronici offrono tanti vantaggi:

Depositi istantanei , che consentono di iniziare subito a giocare.

, che consentono di iniziare subito a giocare. Prelievi rapidi , spesso completati entro 24 ore.

, spesso completati entro 24 ore. Alto livello di sicurezza, grazie alla protezione dei dati finanziari.

Alcuni casinò online applicano delle commissioni sulle transazioni effettuate tramite eWallets e non tutte le promozioni o i bonus di benvenuto sono disponibili per chi deposita con questi metodi. È fondamentale quindi leggere attentamente i termini e le condizioni.

Carte prepagate

Tra le carte prepagate, Paysafecard rappresenta una soluzione molto apprezzata dai giocatori che desiderano depositare i fondi senza condividere le informazioni bancarie o i dati personali sensibili. Funziona come una ricarica: si acquista una scheda fisica o un codice digitale e si utilizza il codice per depositare.

Però, Paysafecard ha una limitazione importante: non consente di effettuare i prelievi. Chi utilizza questo metodo per depositare dovrà necessariamente scegliere un altro metodo di pagamento per riscuotere le eventuali vincite, come un bonifico bancario o un eWallet.

Questa caratteristica, se da un lato protegge la privacy, dall’altro richiede una gestione più complessa delle proprie operazioni di gioco.

Bonifici bancari

Il bonifico bancario rimane uno dei metodi di pagamento più sicuri in assoluto. È particolarmente apprezzato da chi deve movimentare degli importi elevati, grazie alla possibilità di trasferire delle somme ingenti senza dei limiti.

Però, il tempo di elaborazione di un bonifico può essere decisamente più lungo rispetto ad altri metodi, può impiegare fino a tre o più giorni lavorativi. Per questo motivo, i bonifici sono spesso utilizzati per i prelievi consistenti piuttosto che per i depositi veloci.

Un altro vantaggio è che le transazioni bancarie sono tracciabili, offrono un’ottima protezione legale in caso di controversie.

Criptovalute

Nonostante la popolarità delle criptovalute a livello internazionale, la loro adozione nei casinò online è ancora limitata. Alcune piattaforme iniziano ad accettare Bitcoin ed Ethereum, offrono ai giocatori un livello di anonimato e di velocità nelle transazioni difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali.

Tuttavia, bisogna considerare che:

Non tutti i casinò regolamentati accettano le criptovalute.

La volatilità dei prezzi può influenzare il valore delle vincite tra il momento del deposito e quello del prelievo.

dei prezzi può influenzare il valore delle vincite tra il momento del deposito e quello del prelievo. Alcuni giocatori possono trovare complesso l’utilizzo dei wallet crypto e la gestione delle chiavi private.

Pertanto, per ora, le criptovalute restano una nicchia riservata ai giocatori più esperti o a chi è particolarmente attento alla privacy.

Le ultime novità nei metodi di pagamento

Un altro fenomeno interessante è il fatto che stanno aumentando le soluzioni di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay. Questi strumenti danno la possibilità di depositare i fondi in pochi secondi, semplicemente autenticandosi con il riconoscimento facciale o con l’impronta digitale.

Nonostante la loro praticità, la disponibilità di Apple Pay e Google Pay nei casinò online è ancora limitata. Alcune piattaforme stanno iniziando a integrarli, ma ci vorrà del tempo prima che diventino dei metodi di pagamento standard nel settore.

Inoltre, le soluzioni come Trustly e Open Banking iniziano a prendere piede, permettono di fare dei pagamenti istantanei direttamente dal conto bancario, senza la necessità di inserire manualmente i dati della carta.