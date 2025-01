Chili di troppo dopo le feste? I rimedi fai-da-te ed economici per ritrovare la linea

Dopo le feste i numeri sulla bilancia incutono paura? Ecco i rimedi casalinghi ed economici per tornare in forma velocemente.

Ultimi giorni di feste e momenti di bilanci, non solo per le spese sostenute durante l’anno. Dopo il momento di gioia condiviso con le proprie famiglie, i pranzi e le cene abbondanti, è possibile sperimentare alcune conseguenze di uno stile alimentare sregolato.

In questo particolare periodo dell’anno, infatti, è facile lasciarsi tentare da pietanze ricche e caloriche, dolci irresistibili e bevande alcoliche. Un aumento vertiginoso dell’apporto calorico giornaliero, difatti, può sfociare inevitabilmente in un accumulo di liquidi e peso in eccesso.

Tra i principali responsabili si nascondono inevitabilmente i carboidrati e i grassi, protagonisti indiscussi dei primi piatti più gustosi delle festività. Ritornare in forma dopo le feste, tuttavia, è possibile grazie ad alcuni semplici accorgimenti da adottare ogni giorno.

Ritorna in forma dopo le feste: rimedi casalinghi più efficaci

Parola d’ordine: depurazione. Tornare in forma dopo le feste è possibile grazie ad una serie di metodi e abitudini sane da osservare giorno dopo giorno. In primo luogo, è fondamentale preferire un’alimentazione ricca di cibi depurativi quali le verdure, frutti di colore rosso-viola e spezie dalle molteplici proprietà.

Subito dopo le feste, inoltre, è bene non eccedere con le quantità di sale, preferendo il sapore naturale degli ingredienti e condimenti più leggeri come le spezie. Regolarizzare gli orari dei pasti, in aggiunta, può supportare notevolmente i processi di digestione, aiutando l’organismo a riprendere i normali ritmi.

Oltre all’alimentazione, per perdere i chili di troppo accumulati durante le feste, è essenziale perseguire un piano di allenamento costante. Per farlo bastano pochi e semplici esercizi, da replicare comodamente a casa davanti al proprio programma o film preferito. Tra gli allenamenti più mirati, il ponte con il cuscino e gli affondi con un peso sulle spalle, rappresentano gli esercizi più efficaci per riacquistare velocemente la forma fisica.

La serie di esercizi casalinghi può essere potenziata anche da una sequenza dedicata agli squat più classici, arricchiti dalla presenza di alcuni pesi fai-da-te quali delle bottiglie d’acqua. Per un allenamento ancora più completo e mirato, basterà aggiungere una serie di calci laterali da effettuare regolarmente o durante sessioni intervallate. In un recupero totale post festività natalizie, non possono mancare delle lunghe passeggiate quotidiane all’aria aperta, indispensabili per regolare i livelli di glicemia e colesterolo all’interno dell’organismo.