Whatsapp addio: non si potrà più usare su questi cellulari, ecco quali

WhatsApp addio, su alcuni modelli non si potrà più utilizzare l’app messaggistica: ecco quali sono ed il motivo

WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa al mondo, ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo, rendendo possibile inviare messaggi istantanei, effettuare chiamate vocali e videochiamate, tutto attraverso una connessione internet. Grazie alla sua semplicità e versatilità, WhatsApp è diventato un strumento indispensabile nella vita quotidiana di miliardi di persone.

Tuttavia, un annuncio importante è arrivato recentemente: WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni dispositivi più vecchi a partire da maggio 2025. In questo articolo, esploreremo cosa comporta questa decisione e quali dispositivi saranno interessati.

Cos’è WhatsApp e come funziona

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate a livello globale. Permette di inviare messaggi di testo, foto, video e audio, oltre a consentire la condivisione di documenti e la possibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate, tutto gratuitamente, grazie a una connessione internet.

L’app è compatibile con dispositivi iOS e Android e funziona utilizzando il numero di telefono come identificativo dell’utente. Oltre alla messaggistica, WhatsApp permette di creare gruppi, inviare messaggi vocali e anche aggiornamenti di stato, rendendola una piattaforma versatile per ogni tipo di comunicazione.

WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni dispositivi: i modelli coinvolti

A partire dal maggio 2025, WhatsApp interromperà il suo supporto su alcuni dispositivi considerati ormai obsoleti. Già con l’inizio del 2025, l’app non funzionerà più su 19 modelli di smartphone, tra cui alcuni dispositivi Apple. Tra i principali modelli interessati troviamo l’iPhone 5s, l’iPhone 6 e l’iPhone 6 Plus.

Questi dispositivi, infatti, non sono più compatibili con versioni recenti di iOS, come la versione 15.1 o superiore. L’ultimo aggiornamento disponibile per questi telefoni è l’iOS 12.5.7, che non supporta più le nuove funzionalità e le tecnologie necessarie per l’aggiornamento dell’app.

Perché WhatsApp sta abbandonando questi dispositivi

La decisione di WhatsApp di fermare il supporto per i dispositivi più vecchi è legata principalmente a motivi tecnici. Con l’evoluzione dell’app, sono stati introdotti nuove funzionalità che richiedono l’uso di tecnologie avanzate, come la crittografia e l’accesso alle API più recenti di iOS e Android.

Le versioni più vecchie di questi sistemi operativi, come quelle installate sugli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, non sono in grado di supportare queste tecnologie avanzate. Ciò include funzioni come la crittografia più robusta dei messaggi e l’uso di avatar e videochiamate, che sono caratteristiche fondamentali per l’evoluzione dell’app.

Inoltre, i dispositivi più datati non sono più in grado di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo necessari per supportare le nuove versioni dell’app. Mantenere WhatsApp compatibile con queste versioni obsolete sarebbe infatti limitante per gli sviluppatori, impedendo loro di introdurre nuove funzionalità e miglioramenti che la maggior parte degli utenti ha già la possibilità di utilizzare sui dispositivi più recenti.

Cosa devono fare gli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Per gli utenti che possiedono uno dei modelli interessati dallo stop, l’unica soluzione per continuare a utilizzare WhatsApp sarà quella di passare a un dispositivo compatibile, ovvero uno che supporti iOS 15.1 o versioni successive. Non sarà più possibile usare WhatsApp su questi dispositivi più vecchi una volta che l’aggiornamento sarà effettivo.

Gli utenti avranno dunque il compito di aggiornare il loro dispositivo per rimanere in linea con gli sviluppi dell’app, ma fortunatamente, la possibilità di acquistare un nuovo modello di smartphone è sempre più accessibile.

Le implicazioni per gli utenti Android

Fortunatamente, per gli utenti Android, non ci saranno modifiche significative. WhatsApp continuerà a funzionare su tutti i dispositivi Android senza cambiamenti nei requisiti di sistema.

L’app si adatta ai vari modelli di smartphone Android in base alle specifiche del dispositivo, quindi chi utilizza un telefono Android potrà continuare ad aggiornare WhatsApp senza preoccupazioni. Questo significa che non ci saranno disservizi o necessità di passare a un dispositivo più recente, a meno che non si desideri approfittare delle nuove funzionalità offerte dagli aggiornamenti.

Un passo necessario per ottimizzare WhatsApp

Pur rappresentando un inconveniente per alcuni utenti, questa scelta di WhatsApp di abbandonare i dispositivi più vecchi ha uno scopo preciso: ottimizzare l’app per garantire una migliore esperienza utente. Abbandonare i dispositivi obsoleti consente agli sviluppatori di concentrarsi su nuove tecnologie e funzionalità avanzate, migliorando la sicurezza e l’affidabilità dell’app.

In fin dei conti, questo significa che WhatsApp diventerà sempre più all’avanguardia, offrendo agli utenti un servizio ancora più completo e sicuro. Se sei uno degli utenti coinvolti da questo cambiamento, ti chiederai sicuramente: è il momento di aggiornare il mio smartphone? Oppure, qual è il futuro di WhatsApp su dispositivi più datati?

La risposta sembra essere chiara: adattarsi al cambiamento è inevitabile, ma la buona notizia è che ci sono tante opzioni sul mercato per rimanere connessi e al passo con i tempi.