22 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete scelte economiche sono in arrivo e si risolvono grazie a qualcuno che s’impegnera’ in tal senso a fare quello che necessario per aiutare, e comunque la giornata scorre tranquilla

Toro ci sono situazioni che si ripetono e che vanno tagliate via, bisogna riflettere e capire bene quali sono, per poi eliminarle, pensateci bene e vedrete che qualche cosa in mente vi verra’, la giornata e’ buona

Gemelli siete uscite dalla confusione alla luce, e finalmente si puo’ parlare di apertura di una bella estate, con divertimento e qualche flirt estivo che vale la pena viversi, la giornata e’ buona

Bilancia la giornata è tranquilla c’è bisogno di liberarsi e riposare sono previsti incontri con persone amiche la giornata scorre senza impedimenti

Cancro ci sara’ per voi un momento di grande successo, e’ nei prossimi tempi, per ora camminate e continuate a fare quello che ogni giorno fate : costruite, il tempo vi e’ alleato e la fortuna arriva ad aiutare, la giornata e’ positiva

Leone ci saranno dei soldi che arrivano all’improvviso, forse qualcosa che non aspettate, o almeno non per ora, in realta’ sono in viaggio pronti per arrivare, la giornata e’ buona

Vergine o Si chiude qualcosa definitivamente forse un periodo pesante e arrivano i riconoscimenti, inviti, nuove conoscenze direi veramente un buon periodo da godersi a pieno, vista la pesantezza degli ultimi periodi e la giornata comunque e’ buona

Scorpione ci sono risoluzioni positive su situazioni che sono in sospeso, successi con piccole e grandi vittorie ottenute dopo tanto sforzo e riconoscimenti, arrivano chiamate di amici e conoscenti, sono possibili spostamenti ed relax

Sagittario giornata buona per rimettere a posto qualcosa ma anche per possibili nuovi contatti con persone che da poco conoscete, nasceranno in questo periodo belle amicizie durature nel tempo e comunque si apre una nuova stagione per voi

Capricorno ci sono scelte che nei prossimi tempi si faranno e alcune situazioni cambieranno, la buona stella li accompagna quindi sono cambiamenti necessari per fare un passo in avanti e migliorare, la giornata e’ tranquilla

Acquario arrivano notizie molto belle e che riempiono di gioia il cuore, e’ possibile anche una dichiarazione d’amore inaspettata, sull’interesse o meno vostro, questo lo deciderete voi e la giornata e’ davvero bella

Pesci c’e’ un po’ di nervosismo sul lavoro e in casa, provate a chiedervi se puo’ dipendere da voi, in tal caso tranquillizzatevi, rischiate d’innervosirvi troppo, e d’innervosire anche chi e’ vicino a voi e non e’ necessario, cercate di rilassarvi

