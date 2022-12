WIZZ AIR INAUGURA IL NUOVO COLLEGAMENTO DA ROMA A RIYADH

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile a livello globale, ha inaugurato oggi il suo primo volo da Roma a Riyadh. La nuova rotta ultra-low-cost rafforzerà la presenza di Wizz Air in Arabia Saudita dando impulso al suo crescente settore turistico. La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ.

Situata sul vasto altopiano del Najd, circondata dal deserto, al centro della Penisola arabica, Riyadh è una metropoli moderna la cui superficie custodisce un’affascinante storia secolare che può ancora essere trovata all’interno dei suggestivi suq, nei coinvolgenti musei e nell’architettura antica. Un’ambientazione perfetta quindi per chi è alla ricerca di una staycation o per chi, invece, desidera una fuga del weekend, alla scoperta di ciò che di meglio la capitale ha da offrire.

Ancora una volta, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma protagonista dei piani di crescita di Wizz Air in Italia, da cui la compagnia aerea ha annunciato l’apertura di altre 2 nuove rotte che collegheranno la capitale italiana al Regno dell’Arabia Saudita attraverso gli aeroporti di Dammam (la rotta è stata inaugurata lo scorso 29 settembre) e Jeddah.

La tratta tra Roma e Riyadh è parte di un ventaglio di ventitré nuove rotte verso l’Arabia Saudita annunciate nei mesi scorsi da Wizz Air, a conferma dell’impegno della compagnia nel sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma Vision 2030, un obiettivo strategico e ambizioso per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.

Evelin Jeckel, Network Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “È un enorme piacere poter finalmente inaugurare questa nuova rotta tra Roma e Riyadh. La nuova rotta a tariffe ridotte consentirà ai turisti e ai residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare direttamente da un punto all’altro a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e collegando direttamente due capitali rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale. Desideriamo ringraziare ancora una volta i nostri partner dell’Air Connectivity Program, il Ministero degli Affari Esteri, l’Ente del Turismo Saudita, l’Aeroporto Internazionale di Riyadh e il Governo dell’Arabia Saudita per il loro continuo sostegno. Il team WIZZ non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei moderni, giovani e sostenibili“.

Fahd Hamidaddin, Chief Executive Officer e membro del Consiglio di Amministrazione del Saudi Tourism Authority, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita è la più grande nuova destinazione al mondo, inesplorata, unica e inaspettata. L’offerta turistica saudita è incomparabile, per ampiezza e diversità, dalla natura incontaminata, ai diversi paesaggi, alla ricca cultura, all’offerta di intrattenimento in rapida espansione e all’autentica ospitalità araba. Siamo entusiasti di assistere al potenziamento dei voli tra l’Arabia Saudita e l’Italia, perché ci sta aiutando a creare una nuova ed entusiasmante destinazione per il viaggiatore italiano, per esplorare e sperimentare l’autentica ospitalità dell’Arabia”

“Oggi viene inaugurata la nuova rotta tra Roma e Riyad di Wizz Air che migliorerà ulteriormente la connettività con l’Arabia Saudita – dichiara Federico Scriboni Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – Questo nuovo collegamento è parte dei recenti sviluppi della compagnia aerea su Fiumicino e segue il lancio della nuova rotta su Dammam avvenuto a fine settembre. Grazie a questi nuovi collegamenti aerei si arricchisce l’accessibilità diretta alle più importanti città Saudite: dalle calde acque del golfo persico, al Mar Rosso, passando ai deserti nel cuore della penisola arabica dove è collocata la città di Riyadh”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...