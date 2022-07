Astrotarocchi: 20 luglio 2022

Ariete Le scelte per ora sono ferme , anzi e’ possibile che proprio voi deciderete di non fare alcuna scelta, avete le idee chiarissime, volete ottenere qualcosa e sapete gia’ come muovervi, non v’occorre decidere altro

Toro scelte che saranno fatte di getto e per passione portano a un cambiamento di rotta e a soluzioni diverse per uscire un po’ dallo stallo in cui qualche volta cedete, non e’ possibile a un passo dalle soluzioni, mollare datevi da fare

Gemelli avete innata in voi la scaltrezza e l’astuzia e questa vi permettera’ di raggiungere le vostre mete tranquille e senza grandi scossoni

Cancro sulla chiarezza d’idee che avete fatto ci sono ancora cose che vi fanno soffrire ma a tutto questo ponete un fine, aspettate notizie che per oggi non arriveranno e forse questo vi fara’ decidere per strade diverse

Leone c’e’ qualcosa di molto vecchio lavorativamente parlando che solo ora vi da’ la soddisfazione di vederne i risultati, avete fatto un ottimo lavoro

Vergine arrivano notizie forse da parte di un ente che un po’ innervosiscono, ma nell’arco della giornata tutta la questione verra’ chiarita e si risolve

Bilancia siete un po’ troppo rigidi su quello che riguarda voi stessi e le idee che andrebbero elasticizzate un po’, radici ben piantate ma fronde sempre in movimento

Scorpione vi s’incammina verso nuove mete che sono piene di sole con un super apporto di energia che vi consente di riprendervi e di fare tantissime cose al meglio che si puo’, e’ prevista anche una dose di fortuna direi piu’ che buona la giornata

Sagittario solidita’ e stabilita’ anche nelle decisioni non mancheranno in questa giornata, possibili entrate di soldi extra che non v’aspettate, un’ottima giornata per voi

Capricorno per voi una giornata di successi sul lavoro o se fate un lavoro on line, anche molto guadagno e anche un bel po’ di successo

Acquario ci sono rallentamenti e l’immediata risoluzione a questi blocchi arrivano notizie che rallegrano una giornata che davvero parte con il freno a mano ma che finisce molto bene

Pesci notizie di soldi in arrivo e chiacchiere con qualche collega burlone una giornata un po’ spensierata. Era ora

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

