Mano pesante della procura federale. Chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juve.

Il procuratore Chinè, che rappresenta l’accusa della procura federale, ha fatto richiesta di penalizzazione di nove punti per la Juventus

Chiesti anche 6 mesi di inibizione per Agnelli, 20 mesi e 10 gg per Paratici, 10 mesi per Cherubini oltre che per tutti gli altri ex componenti del consiglio di amministrazione. Toccherà adesso alla difesa della Juve argomentare tesi per dimostrare la propria buonafede.

Giornata quindi in evoluzione e solo in serata la Corte dovrebbe pronunciarsi in merito alla questione per decidere se ammettere la revocazione o respingere ogni accusa e dichiarare quindi il caso chiuso.