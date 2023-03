Web Developer e Data Analyst: via ai due nuovi corsi semestrali targati Link

Più di 60mila posizioni aperte di Web Developer a livello nazionale, un valore del mercato dei Big Data Analytics pari a 2,4 miliardi di euro solo in Italia. Questi numeri indicano con grande chiarezza quali siano le figure professionali più ricercate nel momento storico che viviamo.

Per offrire una formazione di livello, in grado di conferire competenze che possano garantire un ingresso immediato nel mondo del lavoro, l’Università degli Studi Link ha dato vita a Linkode, una start-up dedicata alle esigenze del mercato, che a partire da marzo 2023 propone due corsi semestrali di alta formazione: quello per Full Stack Web Developer e quello per Data Analyst.

I due corsi, entrambi a numero chiuso e interamente on line, sono rivolti a target diversi. Quello per Full Stack Web Developer guarda a diplomati, laureati, ma anche a disoccupati e precari in un programma a tempo pieno dal lunedì al venerdì, per un totale di 700 ore, che prevede un impegno di 6 ore al giorno, metà delle quali saranno dedicate a lezioni teoriche e l’altra metà alle esercitazioni. Il corso permetterà di svolgere tutto il processo per lo sviluppo di applicativi web, non solo lato Front-End ma anche Back-End, ma anche di conoscere le basi dell’innovazione tecnologica, le regole del mercato e del digital marketing, i vincoli della normativa sulla privacy, le problematiche connesse alla web security.

Il corso per Data Analyst si rivolge principalmente a diplomati, laureati, dirigenti, manager e imprenditori ed è concepito per poter convivere con altri impegni lavorativi. Prevede un totale di 300 ore, equamente divise tra teoria e pratica, con due impegni serali a settimana e due mattinate del sabato ogni mese. Oltre un terzo degli annunci di lavoro oggi è dedicato alla ricerca di Data Analyst. Il corso di Linkode offre le competenze per districarsi nell’enorme quantità di informazioni, provenienti dal web, dai social media, dalle agenzie, dalle banche e da molte altre fonti, per selezionare gli input e scegliere meglio le strategie di azione.

“Rappresentiamo una novità assoluta nel panorama dell’alta formazione” – dichiara il professor Orlando Cannizzaro, responsabile di Linkode che spiega – chi si iscrive ai nostri corsi non ha a che fare con un’azienda o con una semplice academy, ma con un’istituzione che opera a Roma e su tutto il territorio italiano, l’Università degli Studi Link. Al termine dei sei mesi chi decide di iscriversi a un corso di laurea potrà vedersi riconosciuti 12 CFU, mentre a tutti i partecipanti sarà dedicato un Job Day con aziende e agenzie di recruiting per facilitare un immediato accesso nel mondo del lavoro. Chi esce dai nostri corsi è una risorsa importante per le aziende: non a caso per seguire con la massima attenzione il percorso di apprendimento le classi sono a numero chiuso”.

Non c’è tempo da perdere. Si stanno completando in questi giorni le iscrizioni per le prime classi, che dalle prossime settimane avvieranno il semestre di formazione. Per le iscrizioni basta cliccare www.linkode.it.