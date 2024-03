Volo “fantasma” da Milano Malpensa a Lamezia Terme, ragazza ottiene il rimborso grazie a Codici

Ancora una disavventura a lieto fine per i viaggiatori grazie all’intervento dell’associazione Codici. Questa volta la sfortunata protagonista è una ragazza di Lamezia Terme, che aveva acquistato un biglietto per un volo da Milano Malpensa a Lamezia Terme per il 15 luglio scorso.

“Nel giorno della partenza – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – la ragazza ha ricevuto una e-mail in cui veniva informata della cancellazione del volo. Non solo. Questa comunicazione era accompagnata dall’indicazione di rivolgersi al sito internet della compagnia ed accedere all’area personale per richiedere il rimborso. Il problema è che sul portale web il volo era regolare, non c’era nessun riferimento alla cancellazione. Di conseguenza è stato impossibile fare la richiesta. Abbiamo seguito il caso e siamo riusciti a risolverlo positivamente, ottenendo il rimborso. Siamo ovviamente soddisfatti e cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito ai viaggiatori che hanno problemi con il volo a pretendere il rispetto dei propri diritti”.

L’associazione Codici fornisce assistenza ai viaggiatori in caso di cancellazione o ritardo del volo e di disagi in aeroporto. Per informazioni e segnalazioni è possibile telefonare al 065571996 o scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org